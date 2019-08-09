Acer, Liderlik için Tasarlanan Yeni Nitro 5 serisi ile Üstün Oyun Deneyimi Sunuyor

Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarı ince çerçeveli tasarımı sayesinde yüzde 80 ekran gövde oranı sunuyor. Nitro 5 modellerinde 9. Intel® Core™ işlemciler ve en yeni NVIDIA® grafik kartları bulunuyor.

Uygun fiyatı ve üstün performansı ile dikkat çeken Nitro 5; 15,6 inç ekranıyla yüzde 80’lik ekran gövde oranı sunarken, kullanıcılar en popüler oyunları Full HD IPS ekranda tüm ayrıntılarıyla oynamanın tadını çıkarıyorlar. Nitro 5, 9. Nesil Intel Core işlemci ile en yeni NVIDIA GPU’lara ve 16 GB’a kadar DDR4 RAM’e sahip. Ürün ayrıca 2×2 MU-MIMO teknolojili Gigabit Wi-Fi 5 ile zahmetsiz oyun yayını yapmaya imkan veriyor. Kullanıcılar HDMI 2.0, USB Type-C 3.2 Gen 1 gibi çeşitli bağlantı noktalarıyla uygun cihazları bağlayabiliyorlar.

En yoğun anlarda bile hızı sonuna kadar artırmak mümkün

Nitro 5 modellerinde zorlu kullanımlarda önemli bir avantaj sunan iki adet fan bulunuyor. CoolBoost teknolojisi ise otomatik moda kıyasla fan hızını yüzde 10’a, CPU ve GPU soğutmasını da yüzde 9’a kadar arttırıyor. Ayrıca kullanıcılar Nitro 5 modellerini NitroSense uygulaması sayesinde tek tuşla takip edip yönetebiliyor; bileşenlerin sıcaklığını, yükleme performansını, güç kullanımını ve daha fazlasını anında görebiliyorlar. Fan hızlarını gerçek zamanlı olarak görüntüleme ve ayarlama imkanı da veren bu uygulama ile oyuncular en yoğun anlarda hızı sonuna kadar artırabiliyor. Ayrıca farklı kullanım senaryolarında en uygun güç tüketimine ulaşmak için bir güç planı da oluşturulabiliyor. Uygulama üzerinden Acer TrueHarmony™’deki altı ses moduna erişmek, yapışkan tuşları açıp kapatmak mümkün.

Neredeyse gecikmesiz bir deneyim

Nitro 5, Killer™ Ethernet E2500 veya Acer Network Optimizer özelliklerini kullanarak oyunlara ağ önceliği verebiliyor. Tek uygulamayla kullanımda yüzde 25, çoklu işlemlerde ise 10 kat daha iyi gecikme süresi veren performansı görüntülerin donmasından endişe duymayacak. Ethernet kontrolcüsü oyun, video ve konuşma akışlarını otomatik olarak tespit edip, bant genişliği önceliği tanıyarak neredeyse gecikmesiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Auto Mode seçiliyken, Acer Network Optimizer özelliği yüksek bant genişliği talep eden programları ayırarak bağlantı sorunlarını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca öncelik verilecek programları seçmek, her uygulama için bant genişliği belirlemek ve hatta belli uygulamaları engelleyip en uygun performans için bağlantıyı ayarlamak da mümkün.

Nitro 5 ses kalitesinde seviye atlıyor

Güncellenen Nitro 5 ses kalitesinde seviye atlıyor. Waves MaxxAudio® gelişmiş ses optimizasyon teknolojisini kullanan Nitro 5, oyunculara gerçek anlamda çok boyutlu bir ses deneyimi yaşatıyor. Akıllı MaxxBass® özelliği, küçük hoparlör veya kulaklıklarda bile kullanıcıların derinden hissedebileceği güçlü bas tonlar sunuyor. MaxxDialog™ ise oyundaki konuşmaları müzik ve ses efektlerinden akıllı bir şekilde ayırarak, konuşma seslerini güçlendiriyor. MaxxVolume® teknolojisi de bozulma olmadan en yüksek seviyeyi ve netliği sunuyor, oyunlardaki en ince ses detaylarını bile duymanızı sağlıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayarları 5.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Acer Türkiye ofisiyle iletişime geçin.