Acer’dan oyunun içinde hissettiren benzersiz bir monitör: Predator Z1 Z321QU

Yüksek performanslı Predator Z1 kavisli monitör serisinin 31,5 inçlik 1800R kavisli Z321QU modeli sizi oyunun içine alarak, aksiyon ve heyecanı artırıyor. Derinlik hissini artırarak etkileyici bir deneyim yaşatan kavisli monitör, geniş görüş alanı ve izleme açıları sunuyor. G-SYNC teknolojisi monitörün yenileme hızını bilgisayardaki güçlü grafik işlemciyle eşleyerek ekran yırtılmalarını ortadan kaldırıyor ve takılmaları azaltıyor.

Predator Z321QU Olağanüstü Görüntü Kalitesiyle Renkler Daha Gerçek

1800R WQHD (2560 x 1440) ekran, 16:9 en boy oranı ve %99 sRGB renk gamıyla olağanüstü ayrıntılı görüntüler elde ediliyor. Bu sayede düşmanlarınızı kolayca tespit edip yeni dünyaları rahatça keşfetmeniz mümkün oluyor. Hızlı 4 ms GTG (griden griye) tepki süresi ve 165 Hz’ye varan yenileme hızıyla ürün, inanılmaz gerçekçi görüntüler için en akıcı grafikleri oluşturuyor. Ani geçişlerin yaşandığı hızlı aksiyon oyunlarında tüm görüntüler gölgelenme veya bulanıklık olmadan kusursuz şekilde işleniyor. 6 yönlü renk ayarı desteğiyle de akıcı renk geçişleri elde ediliyor, ara tonlardaki renklerin canlı ve gerçekçi kalması sağlanıyor.

Çoklu monitör sistemleri için ideal

Predator Z1 serisinin çerçevesiz kavisli tasarımı, 178 derece izleme açıları hiçbir kör nokta bırakmadan kesintisiz görüntü sunarak birden fazla monitör kullanılan sistemler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Ergonomik tasarımlı stant ise öne arkaya eğme ve yükseklik ayarı olanakları sayesinde en uygun izleme pozisyonunu bulmayı kolaylaştırıyor. Kullanışlı döndürme özelliği de görüntüleri otomatik bir şekilde dikey ve yatay olarak ayarlıyor. Hızla çıkarma imkânı veren tasarım ile monitörü stanttan ayırıp duvara asmak da mümkün. Kabloları standın içine gizleyerek oyun alanınızı düzenli tutabiliyorsunuz.

Göz yormayan teknolojisiyle uzun süreli kullanımlar için uygun

Predator Z1 Monitör’de göz yorgunluğunu azaltan AcerVisionCare™ ve BlueLight Shield™ özellikleri de bulunuyor. Karanlık sahnelerde daha ayrıntılı görüntüler sunan koyuluk iyileştirme ve rakiplerinizi kusursuz bir şekilde vurmanıza yardımcı olan hedef noktası gibi oyun özellikleri de yer alıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Z1 serisi, Z321QU model monitörün satış fiyatı 5.999TL.

Acer Hakkında

1976’da kurulan Acer, kendini insanların hayatlarını iyileştirecek yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine, tasarlanmasına, pazarlanmasına, satışına ve desteğine adayan bir donanım, yazılım ve servis şirketidir. Acer tarafından sunulan ürünler arasında bilgisayarlar, ekranlar, projektörler, sunucular, tabletler, akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar yer almaktadır. Şirket ayrıca Nesnelerin İnterneti’ni bir araya getiren bulut çözümleri de geliştirmektedir. 2016’da 40. yılını kutlayan Acer, dünyanın en büyük 5 bilgisayar şirketinden biridir. 7000’den fazla çalışanı bulunan şirket 160’tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir.