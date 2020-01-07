Acer Swift Serisine İki Yeni Ultra İnce Dizüstü Bilgisayar Ekledi

Şık metal kasaya, yüksek ekran gövde oranına ve uzun ömürlü pile sahip Windows 10 işletim sistemli yeni Swift 3 dizüstü bilgisayarlar, hareket halindeki kullanıcıların en büyük yardımcısı olacak.

Swift 3, şıklık, güç ve dengenin bir araya geldiği etkileyici bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunuyor.

1,2 kg’dan daha hafif olan yeni nesil Acer Swift 3 dizüstü bilgisayarlar, 10. Nesil Intel® Core™ i7-1065G7 (SF313-52/G) ve AMD Ryzen™ 7 4700U işlemcili (SF314-42) modellerle geliyor.

Swift 3 (SF313-52/G), Intel’in “Project Athena” kod adlı inovasyon programının bir parçası olarak Intel ile birlikte, gelişmiş mobil performans sunacak şekilde geliştirildi.

Acer bugün, popüler ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar serisini iki yeni Swift 3 modeliyle genişlettiğini duyurdu. 13,5 inç boyutundaki model (SF313-52/G) en yeni 10. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle, 14 inç boyutundaki model ise (SF314-42) en son AMD Ryzen™ 4000 serisi mobil işlemcilerle donatıldı.

Sıklıkla ofis dışında ve seyahatlerde çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Swift 3 serisi ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar, mükemmel performans ve göz alıcı görüntüleri şık metal bir kasanın içinde sunuyor.

Acer Swift 3 (SF313-52/G), Her Yerde Üretken Olmak İçin Güçlü Bir Cihaz

15,95 mm inceliğinde ve 1,19 kg ağırlığında olan Swift 3 (SF313-52/G), şık metal kasasıyla bir çantanın içinde rahatlıkla taşınabiliyor. İnce çerçeveli ekranıyla[1] yüzde 83,65 ekran gövde oranı sunan ürünün 3:2 en boy oranı da ekrandakileri okumak için yüzde 18 daha fazla dikey alan sağlıyor. sRGB renk alanının yüzde 100’ünü kapsayan 13,5 inç ekran, Acer Color Intelligence™ ve Acer ExaColor teknolojilerinin desteğiyle görüntülere ve videolara göz alıcı renklerle hayat veriyor.

Intel’in “Project Athena” kod adlı inovasyon programının bir parçası olarak Intel ile birlikte geliştirilen Swift 3 (SF313-52/G), programın deneyim hedeflerine[2] ve donanım gereksinimlerine ulaşmak için zorlu testlerden geçirildi. Böylece ürünün, beklentisi yüksek insanların talep ettiği hız[3], anında açılma[4] ve pil ömrü3,[5],[6] gibi özellikleri sunması sağlandı.

Swift 3 (SF313-52/G), 10. Nesil Intel® Core™ i7-1065G7 modeline kadar işlemci seçeneklerine, en yeni NVIDIA® grafik işlemcilerine[7] ve 16 saate kadar kullanım imkanı sunan uzun ömürlü bir pile sahip[8]. Hızlı şarja destek veren Swift 3, yalnızca 30 dakikalık şarjla 4 saate kadar kullanım sunuyor[9]. Aydınlatmalı klavye2 kullanıcılara karanlık ortamlarda da yazı yazma olanağı veriyor. Wake On Voice (WoV) özelliğini destekleyen ürün, Modern Bekleme modundayken kullanıcıların Cortana aracılığıyla cihazla etkileşime geçebilmesini sağlıyor.

Parmak izi okuyucuyla Windows Hello özelliğinden yararlanarak güvenli ve kolay giriş yapma imkanı veren Swift 3, üzerindeki tam işlevli USB Type-C bağlantı noktası sayesinde Thunderbolt™ 3, USB 3.1 Gen 2 veya DisplayPort üzerinden olağanüstü hızlı veri aktarımı yapabiliyor. Çift bant Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantısı, Wi-Fi 5’e (802.11ac) göre üç kata kadar daha fazla çıkış[10] ve yüzde 75’e kadar daha düşük gecikme[11] sağlıyor.

En Son AMD Ryzen Mobil İşlemcilerle Donatılan Acer Swift 3 (SF314-42)

14 inç Acer Swift 3 (SF314-42) şıklık, güç ve verimliliği dengeleyen modern bir cihaz. Hafif bir metal kasayla gelen yeni nesil model yalnızca 1,2 kg ağırlığında ve 16,55 mm inceliğinde. Ultra ince çerçevelere sahip olan cihaz, yüksek bir ekran gövde oranı sunuyor.

Şık tasarımlı ürün, yenilikçi 7 nm teknolojisinden ve “Zen 2” çekirdek mimarisinden güç alan AMD Ryzen™ 4000 serisi işlemcilerle dikkat çekici performans sergiliyor. 16 GB’a kadar LPDDR4x RAM’e sahip olan Swift 3 (SF314-42) gittiği her yerde üretken olmak isteyenlere güçlü bir seçenek sunuyor. Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantı ve 512 GB’a kadar PCle SSD gibi özellikler cihazdaki her şeyin yıldırım hızında çalışmasını sağlıyor.

Swift 3 (SF314-42) ayrıca Windows Hello ile hızlı ve daha güvenli giriş yapma imkanı veriyor. Wake on Voice özelliği ise kullanıcıların ekran kapalıyken bile Cortana ile etkileşime girebilmesini sağlıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Swift 3 (SF313-52/G), mart ayında Kuzey Amerika’da 699 dolar; ocak ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 699 euro; şubat ayında Çin’de 5.499 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Swift 3 (SF314-42), mayıs ayında Kuzey Amerika’da 599 dolar; mart ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 599 euro; Çin’de 4.499 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.