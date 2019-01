ADATA Yeni Oyuncu Kulaklığı XPG EMIX H20

Sanal 7.1 ses efekti ve 50mm’lik sürücüleriyle EMIX H20 oyunculara hem daha gerçekçi bir oyun deneyimi hem de daha iyi mekânsal farkındalık sunuyor

28.01.2019 – Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü ve NAND Flash depolama ürünleri imalatçısı ADATA Technology, yeni ürünü XPG EMIX H20 oyuncu kulaklığını duyurdu. Sanal 7.1 ses efekti sunan ve yüksek kaliteli 50mm’lik sürücüleri bulunan kulaklık RGB aydınlatmasıyla kulaklara olduğu kadar göze de hoş geliyor.

Artırılmış Mekânsal Farkındalık

EMIX H20 sahip olduğu sanal 7.1 desteği sayesinde oyunculara rakiplerinin haritadaki yerini sesleri dinleyerek tespit etme imkânı veriyor. Böylelikle oyuncular rakiplerini görmedikleri zamanlarda bile önlerinde mi yoksa arkalarında mı olduklarını veya yaklaşıp uzaklaştıklarını anlama şansı sunarak büyük bir avantaj sağlıyor. Üst düzey 50mm’lik sürücülere sahip olan EMIX H20 geniş bir aralıkta, muhteşem hassasiyetle kaliteli ses deneyimi yaşatıyor.

Hafif ve Rahat Tasarım

Oyuncular için kulaklık seçerken rahatlık da en az ses kalitesi kadar önemli bir özellik. Bu nedenle ADATA ürünün kafada ağırlık yapmaması olması ve uzun oyun seanslarında oyuncuları rahatsız etmemesi için tasarımını hafif tutmaya özen göstermiş. EMIX H20’nin ayarlanabilir mikrofonuysa kullanıcıların her koşulda seslerini takım arkadaşlarına açık ve net biçimde duyurmasını sağlıyor. Kulaklığın örgülü kablosu üzerinde yer alan ses ve mikrofon düğmesi aynı zamanda kulaklığın her iki yanındaki RGB aydınlatma efektini de kontrol etmeye yarıyor.

Hafif ve ses performansı yüksek bir kulaklık arayan kullanıcılar için iyi bir alternatif olan XPG EMIX H20 hakkında detaylı teknik bilgi edinmek için xpg.com/tr/feature/599 adresini ziyaret edin.

XPG Hakkında

Xtreme Performance Gear (XPG), ADATA Technology’nin yüksek performanslı PC donanımı sunan bir markasıdır. XPG ürünleri, mümkün olan en üst düzey dayanıklılık ve performansı sunmak için ADATA’nın zorlu A+ Testleri’ni başarıyla geçmeleriyle kendilerini kanıtlamış donanımlardır. XPG oyunculara, donanım meraklılarına ve overclock ile uğraşan kullanıcılara tadını son hızda çıkaracakları muhteşem bir deneyim sunuyor. Gelişmiş teknik özellikleri yanında şık ve güçlü tasarımlarıyla öne çıkan XPG ürünleri, Japonya Good Design Awards ve Taiwan Excellence Gold Awards gibi prestijli ödüllere lâyık görülmüştür. Overclock meraklılarının ve dünyaca ünlü e-spor takımlarının değişmez donanımları arasında yer alan ADATA XPG ürünleri, zaferi hedefleyen her oyuncunun tercihidir.

ADATA Hakkında

Dünyanın en büyük DRAM modülü ve USB flash bellek tedarikçilerinden biri oran ADATA Technology, aralarında hafıza kartları, katı hal diskler (SSD) ve taşınabilir depolama ünitelerinin de olduğu çözümler sunmaktadır. Mobil cihazlar için taşınabilir güç kaynakları da üreten ADATA aynı zamanda gelişmiş LED aydınlatma ürünleri alanında da dünyanın önde gelen markalarından biri haline gelmiştir. ADATA ürünleri iF Design Awards (Almanya), Red Dot Awards, CES Best of Innovations Awards, Good Design Awards (Japonya), Best Choice of Computex Awards ve Taiwan Excellence Gold Awards gibi pek çok uluslararası ödülün de sahibidir.