ADATA’dan Facebook Çekilişi SSD ve RAM Hediye

ADATA’dan SSD ve RAM Hediyesi

PC Building Simulator oyunun donanım partnerleri arasında yer alan ADATA, bu gelişmeyi oyunseverlerle birlikte kutluyor. Ağustos sonuna kadar devam edecek çekilişle bir şanslı ADATA Ultimate SU650 SSD ve XPG GAMMIX D10 RAM setinin yanında PC Building Simulator oyunun da bir kopyasına sahip olacak.

15.08.2018 –Yüksek performanslı RAM modülleri ve NAND Flash depolama birimleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden ADATA, Steam’de aldığı olumlu yorumlarla dikkat çeken PC Building Simulator oyununun donanım partnerleri arasına katıldı. Marka bu işbirliğini Facebook üzerinden duyururken, düzenlediği bir çekilişle de oyunseverlere hem harika donanımlara hem de oyunun bir kopyasına sahip olma şansını sunuyor.

1600 TL’lik Hediye Paketi

31 Ağustos’a kadar devam edecek çekilişte şanslı bir oyuncu ADATA Ultimate SU650 480GB SSD’nin ve XPG GAMMIX D10 8GB RAM kitinin sahibi olacak. Ayrıca oyunun bir kopyası da bu şanslı kişinin olacak. Çekilişe katılanlar arasında seçilecek 9 talihli ise PC Building Simulator’un birer kopyasını kazanacak.

Ultimate SU650 SSD, ürünün daha yüksek performanslı ve güvenilir çalışmasını sağlayan 3D NAND Flash teknolojiyle üretildi. 520MB’a kadar okuma ve 450MB’a kadar yazma hızları sunan SSD, SLC ön bellekleme ve gelişmiş hata düzeltme teknolojileri barındırıyor. Ayrıca beraberinde gelen ADATA SSD Toolbox ve Migration Utility yazılımlarıyla SSD’nin durumu ve performansı hakkında bilgi almak veya HDD’deki bilgileri SU650’ye aktarmak çok kolay.

ADATA’nın bir diğer hediyesi olan XPG GAMMIX D10 RAM ise 2400MHz ile 3000MHz arasında çalışma hızına sahip DDR4 tipinde bir bellek. Intel’in X299 ve AMD AM4 / Ryzen altyapısını destekleyen GAMMIX D10, Intel XMP 2.0 profilleri ile kolay ve güvenli bir şekilde hız aşırtma yapmaya imkân tanıyor. Tüm ADATA bellek modülleri gibi GAMMIX D10 da ömür boyu garanti güvencesiyle geliyor.

Son Gün 31 Ağustos

Çekilişe katılmak için son tarih 31 Ağustos 2018. Herkesin katılımına açık olan bu çekilişe bit.ly/adata-ssd-cekilis adresinden ulaşmak mümkün. Çekilişe katılmak için belirtilen adresteki yönergeleri izleyerek ilgili sosyal medya hesaplarını takip etmek yeterli.

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