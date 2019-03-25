AdColony Reklam Güvenliği TAG Sertifikasını 2.Kez Almaya Hak Kazandı

AdColony Reklam Sahteciliğine Dur DiyorAdColony Reklam Güvenliğinin En Önemli Sertifikalarından Biri Olan TAG Sertifikasını 2.Kez Almaya Hak Kazandı

Reklam güvenliğine büyük önem veren AdColony, dijital reklamcılık sektöründeki sahtecilik ile mücadele etmek adına faaliyet gösteren bir girişim olan The Trustworthy Accountability Group (TAG) tarafından iki yıl üst üste sertifika almaya hak kazandı. Yapılan reklam yayınlarının karşılığını reklam verenlere en iyi şekilde sağlamak için çalışan AdColony reklam sahteciliği konusunda oldukça hassas. TAG’in titizlikle belirlediği sahteciliği önleme standartlarını benimseyen AdColony, iş ortaklarına yapılan reklam yayınlarının karşılığını en iyi şekilde sağlamak için çalışıyor.

30'dan fazla ülkeyi AdColony Türkiye ofisinden yöneten, AdColony EMEA ve LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

"Dijital reklam sahteciliği, uzun yıllardır endüstrimizin en büyük sıkıntılarından biri olmuştur. Reklamverenler yapılan reklam harcamalarının güvenliği konusunda büyük bir endişe taşıyor. Gerek sahte tarayıcılar ve robot görüntülenmeler, gerek reklamların görüntülenmemesi sorunu sektörü bulandıran konular. Dijital endüstrinin sürekli kendini yenileyen bir yapıda olması reklamda sahteciliği de farklı çeşitlerde karşımıza çıkarıyor. AdColony olarak sektörümüzün gelişimi için her türlü reklam sahteciliğini önlemek adına TAG tarafından bu sertifikayı ikinci yıl da alabilmiş olmak bizim için çok gurur verici. " dedi.

AdColony ayrıca Interactive Advertising Bureau (IAB) İngiltere tarafından verilen Gold Standard 1.0 sertifikasınında sahibi.

AdColony Hakkında

AdColony 1.4 milyar kullanıcı erişimi ile beraber dünyanın en büyük mobil reklam platformları arasında yer almaktadır. Mobil reklam sektörünü büyütme ana misyonu ile beraber kullanıcılara reklam anlamında en yüksek kalitede etkileşim ile ulaşmaya odaklanan Adcolony, Fortune 500 içerisinde yer alan markaların ve dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının %85’inin güvenini sağlamıştır. Instant-Play™ mobil video reklam teknolojisi, global performans bazlı reklam gücü, yaratıcı kreatif mobil rich media çözümleri, Top 1000 uygulama içerisinde kullanılan SDK’sı ile beraber markaların tüketicilere, onların hayatlarındaki en önemli ekran üzerinden ulaşmalarını sağlıyoruz. Yüzde 100 Opera ASA iştiraki olan Adcolony dünya çapında 20 ofisi ile beraber global bir organizasyon olarak hizmet vermektedir. AdColony Türkiye Interactive Advertising Bureau (IAB) ve Mobile Marketing Association (MMA) üyesidir.

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