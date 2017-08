Age of Empires 4 Duyuruldu ve Açık Beta Kayıtları Başladı

Age of Empires 4 bugün duyuruldu ve duyuru için bir video yayınlandı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Yılların eskitemediği oyun Age of Empires serisinin 5. ve yeni oyunu "Age of Empires 4" adıyla çıkacak. Açık betaları başlatan Microfot'un bu oyununda geliştirici firma Relic Entertainment olacak.

Fragmanından anlaşıldığı kadarıyla Roma zamanından vahşi batıya kadar uzanan bir serüven bizleri bekliyor. Fakat fragmanın bir önceki oyunlara ait görselleri kullanma olasılığı bulunuyor.

Relic Entertainment ise kendisini kanıtlamış bir firma olarak oyun hakkında gelecek vaat ediyor.

Firmanın bazı oyunları;

Homeworld, Homeworld Cataclysm, Homeworld 2, Impossible Creatures, Warhammer 40000 Dawn of War, Warhammer 40000 Dawn of War Winter Assault, The Outfit, Warhammer 40000 Dawn of War Dark Crusade, Company of Heroes Opposing Fronts

Company of Heroes Serisi;

Company of Heroes: Opposing Fronts

Company of Heroes: Tales of Valor

Company of Heroes 2

Company of Heroes 2: The Western Front Armies

Company of Heroes 2: Ardennes Assault

Company of Heroes 2: The British Forces

Dawn of War Serisi;

Dawn of War: Winter Assault

Dawn of War: Dark Crusade

Dawn of War: Soulstorm

Dawn of War II

Dawn of War II: Chaos Rising

Dawn of War II: Retribution