Age of Empires 4 Duyuruldu ve Açık Beta Kayıtları Başladı

Age of Empires 4 bugün duyuruldu ve duyuru için bir video yayınlandı.
Yılların eskitemediği oyun Age of Empires serisinin 5. ve yeni oyunu "Age of Empires 4" adıyla çıkacak. Açık betaları başlatan Microfot'un bu oyununda geliştirici firma Relic Entertainment olacak.
Fragmanından anlaşıldığı kadarıyla Roma zamanından vahşi batıya kadar uzanan bir serüven bizleri bekliyor. Fakat fragmanın bir önceki oyunlara ait görselleri kullanma olasılığı bulunuyor.
Relic Entertainment ise kendisini kanıtlamış bir firma olarak oyun hakkında gelecek vaat ediyor.
Firmanın bazı oyunları;
Homeworld, Homeworld Cataclysm, Homeworld 2, Impossible Creatures, Warhammer 40000 Dawn of War, Warhammer 40000 Dawn of War Winter Assault, The Outfit, Warhammer 40000 Dawn of War Dark Crusade, Company of Heroes Opposing Fronts
Company of Heroes Serisi;
Company of Heroes: Opposing Fronts
Company of Heroes: Tales of Valor
Company of Heroes 2
Company of Heroes 2: The Western Front Armies
Company of Heroes 2: Ardennes Assault
Company of Heroes 2: The British Forces
Dawn of War Serisi;
Dawn of War: Winter Assault
Dawn of War: Dark Crusade
Dawn of War: Soulstorm
Dawn of War II
Dawn of War II: Chaos Rising
Dawn of War II: Retribution