Airbus 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı

Airbus 2021 kılavuzu yayınladı

Airbus SE (borsa sembolü: AIR) 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı ve 2021 öngörülerini paylaştı.

Airbus CEO Guillaume Faury, “2020 rakamları Airbus’ın, havacılık endüstrisini etkileyen en zorlu krize karşı direncinin göstergesidir. 2020’deki büyük başarılarından dolayı ekiplerimize, Helicopters, Defence and Space bölümlerimizin güçlü desteğine ve ayrıca müşterilerimize, tedarikçilerimize ve ortaklarımıza Airbus’a olan bağlılıkları için teşekkür etmek istiyorum. Pandemi, yaşamları, ekonomileri ve toplumları etkilemeye devam ettikçe, 2021 yılında endüstrimiz için de birçok belirsizlik devam edecektir. Sisli bir ortamda biraz görünürlük sağlayabilmek için kılavuz hazırladık. Uzun vadede, amacımız sürdürülebilir bir küresel havacılık endüstrisinin gelişmesine öncülük etmektir” dedi.

Rakamlarla Airbus

Olumsuz piyasa ortamında teslim edilen ticari uçak sayısı 566

Finansal tablolar; erken iş adaptasyonu ve nakit tutma planının doğrudan göstergesi

Mali yıl cirosu 49,9 milyar Avro; Mali yıl uyarlanmış FVÖK 1,7 milyar Avro

Mali yıl FVÖK (raporlanmış) -0.5 milyar Avro; hisse başına mali yıl kaybı (raporlanmış) -1.45 Avro

2020 için kar dağıtımı yapılmadı

Birleşme ve Satın Alma öncesi Mali yıl serbest nakit akışı ve müşteri finansmanı-6.9 milyar Avro

4,3 milyar Avro Net nakit pozisyonu

Net ticari uçak siparişleri toplamda 268 geçen yıl bu rakam 768 adet olup adet olup, 31 Aralık 2020 itibariyle backlog 7,184 ticari uçaktan oluşmaktadır. Airbus Helicopters, dördüncü çeyrekte Alman Bundeswehr’den 31 adet NH90 ve 11 adet H160 dahil olmak üzere toplamda 268 adet net sipariş (2019: 310 adet) aldı. Airbus Defence and Space siparişlerinin değeri, yıllık bazda %39 artarak 11.9 milyar Avro’ya yükseldi. Bu, Kasım ayında Alman Hava Kuvvetleri’ne 38 adet yeni Eurofighter teslimatı için imzalanan sözleşmeyi de içermektedir.

Birleşmiş siparişler değer olarak 33.3 milyar Avro küçülmüş birleşmiş sipariş listesi 31 Aralık 2020 tarihinde 373 milyar Avro’luk bir değer göstermektedir. (2019 sonu ise 471 milyar Avro idi). Ticari uçak pazarında ki daralma ve birikim siparişe göre daha çok uçağın teslim edildiğini göstermektedir.

Ticari uçak olarak %34 oranında daha az teslimat gerçekleşti. 38 adet A220, 446 adet A320 Ailesi, 19 adet A330, 59 adet A350 ve 4 adet A380 olmak üzere toplamda 566 adet ticari uçak teslim edildi (2019: 863 adet uçak). 89’u Aralık ayında olmak üzere 2020 yılının dördüncü çeyreğinde toplamda 225 adet ticari uçak teslim edildi.

2020 yılında Airbus Helicopters, 300 adet (2019: 332 adet) teslimat gerçekleştirdi ve gelir yaklaşık olarak %4 arttı. Bu, avantajlı bir ürün yelpazesinin ve hizmetlerdeki büyümenin bir yansımasıdır.

Airbus Defence and Space gelirleri yaklaşık %4 oranında azaldı, bu da Covid-19’un Uzay sistemleri üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır.

Küresel iş ortamı göz önüne alındığında, 2020 için herhangi bir kâr payı önerilmeyecektir. Bu karar, net nakit pozisyonunu koruyarak ve durum değiştikçe uyum sağlama yeteneğini destekleyerek şirketin mali direncini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.