Airbus Beluga XL İlk Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

Sivil ve savunma uçakları üreten bir Avrupalı ​​şirket olan Airbus, montaj ve onarım için gerektiğinde uçak bölümlerinin taşınmasında havayolu şirketlerine yardım ediyor. Bu amaçla ürettiği bir model olan Beluga'nın yeni modeli Airbus Beluga XL ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Sevimli bir balinaya benzeyen uçak Beluga ilk olarak 2014 yılında geliştirilmeye başlandı. 60 metrelik kanatları bulunan dev uçağın 2 adet A350 XWB kanadı taşıma kapasitesi bulunuyor. Güncellenen bu model, ilki 1995 yılında üretilen orijinal modelden %30 daha geniş bir kapasiteye sahip. 2023 yılına kadar 5 Beluga model XL modeli ile değiştirilecek. Beluga XL ise ilk uçuşunu 19 Temmuz 2018 tarihinde başarıyla tamamladı.

Beluga XL, uçuş için 3 kişilik bir ekip tarafından yönetildi. Fransa'nın Toulouse-Blagnac kentine inmeden önce dört saatten biraz fazla bir uçuş süresi elde edildi. Bu Airbus modeli, önümüzdeki 10 ay boyunca lansmana kadar yapacağı bir çok testten sadece ilkini tamamladı.

Airbus Beluga XL, yaklaşık 19 metre boyunda (62 feet), 63 metre uzunluğunda (207 feet) ve 56 ton ağırlığında gerçek bir balina.

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