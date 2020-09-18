Airbus’ın Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich uydusu Vandenberg için fırlatılmaya hazır

Airbus uzay mühendisleri, Kaliforniya’daki Vandenberg fırlatma tesisine yapacağı yolculuk için Avrupa okyanus uydusu “Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich” i hazırlıyor. Önümüzdeki hafta uydu, Münih Havalimanı’ndaki bir kargo uçağına yüklenecek ve ABD’ye uçacak. Airbus tarafından inşa edilen uydunun 10 Kasım 2020’de fırlatılması planlanıyor.

Copernicus Sentinel-6, okyanus yüzeyi topografyasının yüksek hassasiyetli ölçümlerini gerçekleştirmekle birlikte okyanus yüzeyine olan mesafesini birkaç santimetre hassasiyetle ölçerek bu verileri haritalamak için kullanacak ve yedi yıla kadar süren görevle döngüyü her 10 günde bir tekrarlayacak.

Airbus sentinel bilgi akışı hakkında

Uydu aynı zamanda deniz yüzeyi yüksekliğindeki değişiklikleri belgeleyecek, deniz seviyelerindeki değişiklikleri kaydedip analiz edecek ve okyanus akıntılarını gözlemleyecek. Deniz yüzeyi yüksekliğindeki değişikliklerin kesin gözlemleri, küresel deniz seviyeleri, okyanus fırtına durumu, okyanus rüzgar hızı, okyanus jeostrofik akıntılarının hızı ve yönü ve okyanus ısı depolaması hakkında bilgi sağlayacak. Bu ölçümler, okyanusları modellemek ve deniz seviyelerindeki yükselmeleri izlemek / tahmin etmek için büyük önem taşıyacak. Ek olarak Sentinel-6, su kaynakları yönetimi uygulamalarını desteklemek için büyük nehirler ve göller üzerinde ölçümler sağlayacak.

Bulgular, hükümetlerin ve kurumların kıyı bölgelerini etkili şekilde koruyabilmelerini sağlayacak. Veriler yalnızca afet yardım kuruluşları için değil, aynı zamanda kentsel planlama, binaların güvenliğini sağlama ve bentleri işletmeye alma ile ilgilenen yetkililer için de paha biçilmez değerde olacak.

Küresel deniz seviyeleri şu anda küresel ısınmanın bir sonucu olarak yılda ortalama 3,3 milimetre yükseliyor ve bu yoğun nüfuslu kıyı bölgelerine sahip ülkeler için potansiyel olarak dramatik sonuçlar doğuruyor.

Sentinel-6 misyonu

Sentinel-6 misyonu, çevre için geliştirilen Avrupa Birliği Kopernik Programı’nın bir parçasıdır. Bu görev iki uydudan oluşmakta ve Airbus’ın endüstriyel liderliği altında geliştirilmektedir. Sentinel-6, bir Avrupa misyonu olsa da, uluslararası işbirliğin gerçek bir örneğidir ve CNES’in desteğiyle ESA, NASA, EUMETSAT ve NOAA tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir.

Her uydu, radar darbesinin yüzeye çıkıp tekrar uyduya gitmesi için geçen süreyi ölçerek çalışan bir radar altimetresi taşımaktadır. Hassas uydu konum verileriyle birleştirildiğinde, altimetre ölçümleri deniz yüzeyinin yüksekliğini vermektedir.

Uyduların cihaz paketi, altimetrenin radar darbelerinin hızını etkileyen, atmosferdeki su buharı miktarını hesaplayan gelişmiş bir mikrodalga radyometresi de içermektedir.

Uydu yaklaşık 1,5 ton ağırlığındadır. Sentinel-6 Michael Freilich ile Kasım 2020’de başlayacak Sentinel-6 uyduları, okyanus yüzeylerinin uydu tabanlı ölçümlerini toplayacak ve ilk olarak 1992’de başlayan görevi sürdürmeye devam edecek. İkinci Sentinel-6 uzay aracının ise 2025’te fırlatılması bekleniyor.

Uydu Ocak 2020’de, NASA’nın yer bilimi alanındaki çalışmalarına uzun yıllar liderlik eden ve Ağustos 2020’de vefat eden Michael H. Freilich’in adını almıştır.