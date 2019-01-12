Airpods Kulaklıkları ile Canlı Dinleme Özelliği Kullanma

Bugün Twitter'da @arnoldcrndo kullanıcısının çok popüler olmuş bir twitine denk geldim.

Twitte şunu söylüyordu;

"Eğer Airpods (kablosuz kulaklık) kulaklığınız varsa Canlı Dinleme özelliğini aktif edin ve telefonunuzu bırakarak diğer odaya gidin. Telefonun yanında konuşulanlar çok net duyulabiliyor. "

Yaklaşık 50 bin retweet ve 150 bin beğeni alan bu twit en çok şikayet edilen izinsiz dinlemelerin gücü elimize geçtiğinde bizlerinde ne kadar kolay kullanacağını gösteriyor.

Apple'ın sitesinde de bu uygulamanın nasıl kullanılacağı aşağıdaki gibi anlatılmış.

Canlı dinleme özelliği iPhone, iPad veya iPod touch cihazlarla kullanılabilir. iOS 12 ve sonraki sürümlerde gelen bu özellik için Airpods yani kablosuz kulaklıklara ihtiyacınız var.

Canlı Dinleme'yi Denetim Merkezi'ne ekleme

Canlı Dinleme'yi kullanmak için Denetim Merkezi'ne eklemeniz gerekir:

Ayarlar > Denetim Merkezi'ne gidin.

Denetimleri Özelleştir'e dokunun.

Aşağı kaydırıp İşitme işitme simgesinin yanındaki ekle simgesine dokunun.

Ayarı kaydetmek için Geri'ye dokunun.

Canlı Dinleme'yi kullanma

Denetim Merkezi'ni açın.

İşitme simgesine dokunun.

Canlı Dinleme'ye dokunun.

Aygıtınızı, dinlemek istediğiniz kişinin önüne yerleştirin. Yeterince iyi duyamıyorsanız aygıtınızda ses yüksekliğini ayarladığınızdan emin olun.

AirPods'unuza bağlanamıyorsanız veya Canlı Dinleme açılmıyorsa Bluetooth'un açık ve AirPods'un şarj edilmiş olduğundan emin olun.