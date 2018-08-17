Akakçe Dolara Direnen Fiyatları Listeledi

Dolardaki artışa rağmen fiyatı artmayan ürünler belli oldu

Türkiye'nin ilk karşılaştırmalı alışveriş platformu Akakçe, dolar kurundaki dalgalanmalardan etkilenmeyen, “Dolara Direnen” tüketici ürünlerini listeledi.

Türkiye'de e-ticaretin referans noktası Akakçe, dolar kurundaki artıştan etkilenmeyen ürünlerin kapsamlı bir listesini hazırladı. Dolar kurunda yaşanan artış ve dalgalanmalar nedeniyle tüketiciler aradıkları ürünlerin gerçek fiyatlarını bulmakta zorlanırken, Akakçe, değişen kura rağmen indirime giren ürünleri kullanıcı dostu bir arayüzle web sitesinde yayımladı.

"Dolara Direnen Fiyatlar" başlığı altında tüketici elektroniği, anne ve bebek, oyuncak, kozmetik ve kişisel bakım, yapı market, oto aksesuar ve bahçe kategorilerine ayrılan ürünler arasında, yakın geçmişe oranla fiyatı TL bazında düşüş gösteren binlerce ürün yer alıyor. Örneğin 55 inç ithal televizyonlarda Temmuz sonuna göre yüzde 10’a varan oranlarda indirim gören ürünler mevcut. Araştırıldığında halen 80’den fazla ithal ürün içeren kategoride eldeki stoklar, alternatif tedarikçiler gibi nedenlerle fiyatı kurdan etkilenmeyen ürünler de bulunabiliyor. Akakçe'nin kolay anlaşılır ve hızlı platformu sayesinde her kategoride ürünler popülerlik ve fiyattaki düşüşe göre listelenebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, örneğin Temmuz sonuna göre fiyatı TL cinsinden en fazla düşen akıllı telefonlara kolaylıkla erişebiliyor.

Dolardaki hızlı yükselişin, tüketicileri alışveriş konusunda daha seçici davranmaya teşvik ettiğini belirten Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, "Ürün fiyatlarındaki belirsizliklerin önüne geçmek için, fiyatların zamana göre değişimini şeffaf ve kolayca bulunabilir şekilde sunuyoruz. " dedi. Tüketicinin artık bu tür belirsizlikler karşısında çaresiz olmadığını hatırlatan Karataş, “Akıllı telefonlar sayesinde, böyle zamanlarda kendimizi ekonomik olarak koruma altına alacak bilgiye erişimimiz bulunuyor,” dedi ve ekledi: “Tüketicilere mutlaka fiyat araştırması yapmalarını tavsiye ediyoruz.”

Listenin tamamı akakce.com/dolara-direnen-fiyatlar adresinde yer alıyor.