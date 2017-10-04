Akbank Direkt Öde ile kart limiti kullanmadan N11 alışverişi yapın

E-ticareti geliştirecek yenilikçi dev adım. Akbank ve n11.com, e-ticareti geliştirecek ve hızlandıracak bir iş birliğine imza attı. Akbank Direkt Öde servisi ile internet alışverişlerinde kredi kartı limitlerini kullanmadan alışveriş yapma imkanıyla tanışan n11.com müşterileri, aynı zamanda 1.000 TL ile 25.000 TL arasındaki gerçekleştirdikleri alışverişlerini 48 aya kadar taksitlendirebiliyor.

Akbank ve e-ticaret platformu n11.com’un gerçekleştirdiği iş birliğiyle, n11.com müşterileri alışverişlerini Akbank Direkt Öde ile yaparak işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayıp, kredi kartı limitlerini kullanmadan ‘48 aya kadar taksit’ imkanıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda internet kullanımının artması ve mobil cihazların hızla yaygınlaşması ile beraber e-ticaret işlemlerinin önemli ölçüde arttığına işaret ederek şunları söyledi: “Akbank olarak, müşterilerimizin tüm bankacılık ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle karşılamayı önemsiyoruz. n11.com iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz hizmetimiz müşterilerin ödeme ihtiyaçlarına hız ve kolaylık sağlarken, sektörün de gelişmesine destek olacak bir yenilik sunuyor. Müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, 1.000 TL ve 25.000 TL arasındaki internet alışverişlerinde 48 aya varan vadeyle kredi ile ödeme imkânı sunan Akbank Direkt Öde servisini hayata geçirdik. Akbank Direkt Öde ile müşterilerimiz ister Direkt kredi ister hesaptan havale seçenekleriyle ödemelerini yapabiliyor. Ödemelerinde krediyi tercih eden n11.com müşterileri, kredi kartı limitlerini kullanmadan internet alışverişlerindeki tüm ödemelerini 48 aya kadar taksitlendirebiliyor. Akbank Direkt ve n11.com olarak müşterilerinin bu önemli ihtiyaçlarına çözüm üretirken, aynı zamanda e-ticaretin büyümesine ve gelişmesine de katkıda bulunuyoruz. Dijital alandaki yenilikçi çözüm ve hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz”

Uçtan uca dijitalleşmiş kredili ödeme seçeneği

Akbank ile gerçekleştirilen iş birliğiyle online alışverişin dinamiğinde yer alan hız ve kolaylığa bir yenisinin eklendiğini belirten n11.com CFO’su Tolga Kocakalay, “Bu iş birliği ile kredi ve havale ile ödeme çözümlerini uçtan uca dijitalleşmiş bir ödeme aracı olarak e-ticarete taşımış bulunmaktayız. Bu ödeme yöntemi ile müşterilerimiz hem bilgisayarlarından hem de mobil cihazlarından alışverişlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir çözüm sunarken, iş ortaklarımızın da satışlarına destek sağlayarak, Türkiye’de e-ticaret sektörünü geliştirme ve büyütme yönünde attığımız adımlara bir yenisini eklemiş oluyoruz” dedi