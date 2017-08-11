Akenerji, Antalya Havalimanı’nın Karbon Ayak İzini Sildi

Akenerji, 150 bin ağacın temizleyeceği havayı temizledi

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Karbon emisyonu azaltım konusunda sektörde örnek teşkil eden Akenerji, tüm yenilenebilir enerji yatırımları için karbon sertifikalandırma çalışmalarını başarıyla yürütmeye devam ediyor. Antalya Havalimanı’ndaki faaliyetler nedeniyle oluşan karbon ayak izleri, Akenerji Uluabat Hidroelektrik Santrali’ne ait emisyon azaltım sertifikaları ile sıfırlandı. Bu sayede 150 bin ağacın absorbe edebileceği karbondioksit tutarı Akenerji tarafından temizlendi.

Akenerji’nin rüzgar ve hidroelektrik santrallarına ait karbon sertifikaları sayesinde Türkiye’nin önde gelen firmaları, kullandıkları enerjinin çevreye olan zararlı etkisini tamamen sıfırlıyor. Akenerji ile karbon emisyonlarını nötrleyen firmalar “sürdürülebilirlik” çalışmalarında da büyük avantaj yakalıyor.

Akenerji’nin ICF Antalya Airports ile son 3 yıldır yaptığı işbirliği sonucu toplam 48.738 tCO2 karbon denkleştirmesi, iş ortakları ile yapılan işbirliği sonucu ise 65.339 tCO2 emisyon azaltımı gerçekleştirildi. Bu rakam yıllık yaklaşık 150.000 ağacın absorbe ettiği karbondioksit miktarına denk geliyor

Akenerji CEO’su Serhan Gençer ICF Antalya Airports’ın karbon ayak izini silmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi:

“Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden biri olan Akenerji olarak, yenilenebilir enerji portföyümüze çevreye olan duyarlılığımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız sebebiyle çok önem veriyoruz. ICF Antalya Havalimanı’nın 2016 yılında yaymış olduğu sera gazı emisyonunun tamamını Uluabat Hidroelektrik Santralimiz’e ait karbon sertifikaları sayesinde nötrledik ve böylece ICF Antalya Havalimanı’nın karbon ayak izini silmiş olduk. Ülkemizin turizm cenneti Antalya’nın dünyaya açılan kapısının, çevreyle ilgili bu duyarlılığına son 3 yıldır katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

ICF Airports Antalya CEO’su Serhat Soğukpınar ise yaşanabilir çevre için projelerini sürdüreceklerini söyledi ve şöyle konuştu:

“ICF Airports-Antalya Havaalanı olarak sürdürülebilir çevre stratejimiz ve şirket politikamız kapsamında 2009 yılında başlanan Havaalanı Karbon Akreditasyon projesini kısa süre içerisinde en üst seviyeye çıkararak sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde önemli katkılar sağlandı. Özellikle ülkemizin önde gelen yenilenebilir enerji üreticisi olan Akenerji ile 3 yıldır sürdürülen işbirliği sonucu 48.738 tCO2 karbon denkleştirmesi, iş ortakları ile yapılan işbirliği sonucu ise 65.339 tCO2 emisyon azaltımı gerçekleştirildi. Toplam emisyonda önemli payı olan havacılık sektöründe emisyon sıfırlama (denkleştirme) ve emisyon azaltma faaliyetlerinde öncülük misyonu üstlenerek iklim değişikliğine önemli katkı sağlayan çalışanlarımızı ve işbirlikleri için tüm Antalya Havaalanında bulunan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

Akenerji hakkında:

1224 MW kurulu gücü ve elektrik üretiminde 28 yıllık deneyimiyle enerji sektörünün öncüleri arasında yer alan Akenerji, Türkiye’nin en köklü gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji grubu CEZ Group ortaklığıdır. Yüzde 25 hissesi halka açık olan şirket, 2010 yılında arka arkaya devreye aldığı Akocak, Burç, Bulam, Feke II ve Uluabat hidroelektrik santral projelerinden sonra, Yukarı Seyhan Havzası’nda Gökkaya Barajı ve HES, Himmetli Regülatörü ve HES, Feke I Regülatörü ve HES projelerinin yapımını da 2012 yılı itibarıyla tamamlamıştır. Şirket; 7 hidroelektrik, 1 rüzgar ve 1 doğal gaz çevrim santrali ile Türkiye enerji ihtiyacının %3,2’sini karşılama kapasitesine sahiptir.

ICF Airports Hakkında:

Fraport-IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş., 14 Eylül 2007'den itibaren Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali ve 1. Dış Hatlar Terminali ile 2009 yılında 2. Dış Hatlar Terminali'nin 17 yıl süresince işletim hakkını üstlenmiştir. ICF Airports, I. ve II. Dış Hatlar Terminali, İç Hatlar Terminali ve CIP Salonu ve Mütemmimleri’ni işletme hakkını 3 milyar 197 milyon Dolar gibi rekor bir ihale bedeli ile kazanmıştır. ICF Airports uluslararası standartlarda sunduğu yüksek kalitede hizmet, teknolojiye yaptığı yatırım, eğitimli ve kalifiye personelinin yanı sıra iş ortaklarıyla kurduğu güçlü ve uzun vadeli ilişkiler sayesinde, sektörde etkin bir konuma sahiptir. Yıllık 28 milyon yolcu ve 180 bin uçağa hizmet veren ICF Airports, Antalya’daki en büyük kurumsal işverenler arasında olup, Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır.