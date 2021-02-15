Akıllı Saat Teknolojisi Liderlerinden Amazfit Resmi Olarak Türkiye’de

Akıllı saat, bileklik teknolojilerindeki uzmanlığıyla tanınan ve TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü, spor malzemeleri de dahil olmak üzere spor ve sağlıkla ilgili yenilikçi donanımlar üreten Amazfit, Türkiye pazarına resmi olarak girdiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya dahil olmak üzere 70’den fazla ülke ve bölgede yer alan marka IDC küresel giyilebilir cihaz pazarı izleme raporuna göre; 2020’nin ilk yarısında sağlık alanında fark yaratan teknolojilere sahip akıllı saatleriyle İtalya, İspanya, Hindistan başta olmak üzere çok sayıda bölgede yetişkin saat pazarının en büyük payına sahip. Ayrıca, Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde en çok satan akıllı ürünler arasında yer alıyor.

Sektörün deneyimli ismi markaya yön verecek

Türkiye’deki resmi operasyonuna 2020 yılı sonunda başlayan teknoloji devinin Türkiye’deki liderliğini akıllı telefon ve tüketici elektroniği sektörünün deneyimli ismi Murat Sungur Özkan yürütüyor. 2021 Şubat ayı itibariyle Amazfit markalı akıllı saat ve bileklik ürünlerini Hepsiburada başta olmak üzere çok sayıda e-ticaret kanalından ve teknoloji mağazasından satışa sunduklarını belirten Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, “Eylül 2015’te kurulan Amazfit, geliştirdiği sıra dışı teknolojiler ve yüksek hassasiyetli veri analizi ile uzmanlık alanı olan kişisel sağlık yönetimini ön plana çıkarıyor. Detaylı sağlık takibi, kan ve oksijen satürasyonu ölçümü yapan ve sağlık teknolojisinde en doğru veriyi sunan akıllı saat markası olarak Türkiye’de akıllı saat kullanıcılarına daha önce karşılaşmadıkları bir deneyim sunacağız. Donanımlarımızdaki ileri teknoloji kadar birlikte kullanılan sıra dışı uygulamamız Zepp’in sağlık sektörü için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Zira, akıllı cihazlarda donanımları daha da mükemmel deneyime taşıyan unsurlar, ileri zekayla geliştirilmiş uygulamalar oluyor” dedi.

Kullanıcıları önemseyen ödüllü marka

Amazfit olarak önceliklerinin dünya genelinde olduğu gibi satış ve teknik servis operasyonunda kullanıcıyı ön planda tutacakları bir ağ oluşturmak olduğunu ve bunu kısa sürede başardıklarını hatırlatan Özkan, Amazfit’in kişisel sağlığa yönelik uygun fiyatlı, gerçekçi ürünler sunarak Türkiye’deki kullanıcıların beğenisini kazanacaklarını da sözlerine ekledi. Sınırları zorlayan tasarımı ve işçiliğiyle Amazfit akıllı saatler, Alman iF Endüstriyel Tasarım Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü gibi kazandığı çok sayıda saygın ödülle de dikkat çekiyor.