Akıllı sağlık takip cihazı Asus VivoWatch SP Duyuruldu

ASUS, yeni akıllı sağlık takip cihazı VivoWatch SP’yi duyurdu

VivoWatch SP, sağlık değerlerini kolayca takip ederek hayatı kolaylaştırıyor ve tüm bilgileri analiz ederek akıllı öneriler sunuyor.

Yerleşik ECG ve PPG sensörleri: Nabız dolaşım süresini (PTT), nabzı, nabız oksijen seviyesini, vücut düzeni endeksini, uyku, aktivite ve stresten kurtulma düzeylerini takip etme imkânı.

ASUS HealthConnect: Kan basıncı ve nabız düzeylerini takip etme, menstrüel döngü izleme, ilaç hatırlatma ve sağlık verisi paylaşma özellikleri.

Kişiye özel sağlık önerileri: ASUS HealthAI teknolojisi, yapılan ölçümlere ve kişisel alışkanlıklara göre kişiye özel sağlık önerileri sunuyor.

ASUS, sahip olduğu elektrokardiyografi (ECG) ve fotopletismogram (PCG) sensörleriyle 7/24 sağlık ve form takibi yaparak kullanıcıların sağlıklı bir yaşam sürmesine ve form hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan giyilebilir akıllı sağlık takip cihazı VivoWatch SP’yi duyurdu. VivoWatch SP, birlikte çalıştığı ASUS HealthConnect akıllı telefon uygulamasıyla nabız, egzersiz, uyku ve daha birçok sağlık kategorisini takip ediyor, kan basıncı değerlerini kolayca kaydetme imkanı veriyor. ASUS HealthAI teknolojisi yapılan ölçümlere ve kişisel alışkanlıklara göre kişiye özel sağlık önerileri sunuyor.

Gece gündüz sağlık takibi

VivoWatch SP’de bulunan elektrokardiyografi (ECG) ve fotopletismogram (PPG) sensörleri, nabız dolaşım süresinin (PTT) yanı sıra gün içinde nabız, uyku, aktivite ve stres düzeylerini ölçerek kullanıcının sağlık durumunu daha iyi hale getirmesi için çeşitli bilgiler sunuyor. VivoWatch SP, sahip olduğu ECG sensörüyle vücudun sempatik ve parasempatik tepkilerini ölçüyor ve yalnızca bir dakika içinde “canlılık” ve “sakinlik” değerlerini hesaplıyor. Canlılık değeri strese karşı dayanıklılığı gösterirken, sakinlik değeri ise mevcut sakinlik veya stres düzeyini anlamayı sağlıyor. Her iki değer, birlikte vücut düzeni endeksini hesaplamak için kullanılıyor. Bu endeks kullanıcının vücudunun genel stres tepkisini görebilmesini sağlıyor.

ASUS HealthConnect

ASUS VivoWatch, özel HealthAI teknolojisinden yararlanan kullanışlı ASUS HealthConnect uygulamasıyla birlikte çalışıyor. HealthAI teknolojisi kullanıcıların sağlık verilerini kontrol etmesine yardımcı oluyor, yapılan ölçümlere ve kişisel alışkanlıklara göre kişiye özel sağlık önerilerinde bulunuyor. ASUS HealthConnect uygulaması ile kullanıcılar kan basıncı, nabız, egzersiz, stres ve uyku düzeyleri ile menstrüel döngüleri hakkında bilgi alabiliyor.

ASUS VivoWatch SP kullanıcının sağlık verilerini gece gündüz takip ederek, kardiyovasküler durum hakkında ara sıra yapılan ölçümlere göre çok daha kapsamlı bir görüntü sunuyor. Toplanan egzersiz ve aktivite verileri arasında günlük adım sayısı, alınan mesafe, yakılan kalori ve antrenman süresi yer alıyor. Kullanışlı stresten kurtulma düzeyi ölçümü, kalp hızı değişkenliği (HRV) göre belirlenen günlük stres düzeylerini kolay anlaşılır özetler halinde sunuyor. Kalp hızı değişkenliğinin yüksek olması daha düşük strese ve daha iyi sağlık durumuna işaret ediyor. VivoWatch SP ayrıca kullanıcının nabzını, uyku süresini ve gece hareketlerini de ölçüyor. ASUS HealthConnect uygulaması bu bilgileri analiz edip derleyerek uyku kalitesi hakkında ayrıntılı bilgi veren günlük ve haftalık grafikler oluşturuyor.

Menstrüel döngü izleme özelliğine de sahip olan ASUS HealthConnect uygulaması, kadınların yumurtlama ve doğurganlık dönemlerini tahmin etmesine, belirtileri kaydetmesine, menstrüel döngülerinin düzenini anlamasına ve genel sağlık durumları hakkında fikir edinmesine yardımcı oluyor.

Egzersiz ve form durumu takibi

ASUS VivoWatch SP, form durumunu korumak için akıllı bir eğitmen görevi de görüyor. Kullanıcılar, Kandaki oksijen doygunluğunu ölçen dahili sensör sayesinde vücutlarının egzersize ne kadar uyum sağladığını ve ne zaman dinlenip soluklanmaları gerektiğini görebiliyor. VivoWatch SP ayrıca aerobik nabız seviyesini de tespit ederek kullanıcılara sağlıklı aerobik egzersiz yaptıklarını veya kendilerini zorladıklarını görsel ve titreşimli uyarılarla bildiriyor.

GPS sensörü açık alanda yapılan antrenmanlarda hız, mesafe ve süre gibi çeşitli istatistikler sunuyor. Altimetre ise mevcut irtifayı ve yürüyüş ya da tırmanış yaparken ulaşılan irtifaları grafik olarak gösteriyor. ASUS VivoWatch SP, kullanıcıların günlük form hedeflerine ulaşmasına ve daha sağlıklı yaşam sürmesine yardımcı olmak için gün içinde atılan adım ve çıkılan kat sayısını gösteriyor. Ayrıca düzenli harekete teşvik etmek amacıyla ayağa kalkmak için hatırlatma özelliği de bulunuyor.

7/24 akıllı asistan

ASUS VivoWatch SP, 7/24 her yerde yanınızda olacak akıllı bir asistan olarak tasarlandı. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan ürün yüzerken veya yağmur altında kullanılabiliyor. Normal kullanımda 14 güne kadar süren pil ömrüyle VivoWatch SP, daha sağlıklı bir yaşama yardımcı olmak için 7/24 kullanıcının yanında olabiliyor. Hızla çıkarılabilen ve standart saat kordonlarına uyumlu tasarımıyla, kullanıcılar VivoWatch SP’nin görünümünü kendi stiline uygun hale getirebiliyor. Birçok etkileyici saat kadranı seçeneği de sunan VivoWatch SP, kullanıcılara tamamen kendilerine özgü bir saat oluşturmaları için sayısız fırsat veriyor.