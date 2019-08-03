Akıllı telefon kılıfına gizli drone: Selfly

Selfie için hep yanınızda olan bir drone’unuz olsa nasıl olurdu? Üstelik aynı zamanda akıllı telefonunuzu koruyan bir kılıf olsa? ABD’de gerçekleştirilen CES2018 tüketici elektroniği fuarında ilk kez sergilenen Selfly şimdi Türkiye’de.

“Türkiye’nin Akıllı Tedarikçisi” Gençpa Teknoloji tarafından Türk selfie meraklıları ile buluşturulan ürünün satışına başlandı. 17 yıldır telekomünikasyon alanında yenilikçi ürünlere öncülük eden Gençpa Teknoloji’nin, Türkiye Distribütörü olarak tüketici ile buluşturduğu Selfly, cep telefonu kılıfı gibi telefon ile birlikte taşınabiliyor olmasıyla dünyada da bir ilk ve drone’lara bakış açısını değiştiriyor. Telefon ile tam bir uyum içerisinde çalışan Selfly, mükemmel kalıp tasarımı sayesinde akıllı telefonun kılıfa tam oturmasını sağlıyor. Selfly, cep telefonu kılıfı olarak telefonla birlikte cepte veya çantada taşınabilen tek drone.

Ağabey drone’larından fazlası var

İki adet kolay değiştirilebilir 500 mAh’lik bataryaya sahip karbon fiber ile güçlendirilmiş gövdeli Selfly, 9,8 mm inceliğinde ve sadece 64 g ağırlığında. Akıllı telefonuna yüklenen Android veya iOS uygulaması üzerinden WiFi ile kumanda edilebilen drone, gelişmiş otomatik havada kalma yeteneğinin yanı sıra hareketle kontrol ve kişi takip özelliklerine de sahip. SD karta HD kalitesinde kayıt yapabilen Selfly ayrıca 720p kalitesinde canlı video yayını da yapabiliyor.

Piyasadaki neredeyse tüm akıllı telefon modelleri ile uyumlu olan kılıf, Gençpa Teknoloji tarafından satışa sunuldu ve üyelik kaydı yaparak buradan satın almak mümkün. Yakında ise tüm bildik teknoloji satış platformlarından satın alınabilecek.

Gençpa Teknoloji Grubu Hakkında

Gençpa Teknoloji Grubu, 2002 senesinden bu yana telekomünikasyon alanında satış hizmeti sunuyor. İş ortaklarına ve bayilerine sağladığı zengin ve yenilikçi ürün portföyü ile Türkiye’de faaliyet gösteren birçok global markanın dağıtıcılığında aktif rol alıyor. 2017 yılıyla beraber yeniden yapılanma sürecine giren grup bünyesinde; Gençpa Teknoloji, iFocus, Myime, Gepasite, 5K Teknoloji ve Gökada İletişim şirketleri bulunuyor.

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