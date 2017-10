Akıllı telefonlardaki çift kamera sistemlerini anlama

Akıllı telefonlarda çift kamera sistemleri birkaç yıldır piyasada. En eski örnekleri ise HTC EVO 3D isimli garip 3D kamera içeren telefondur. Daha sonra HTC ONE M8 ile farklı bir şekilde çift kameraları bir telefon tanıttı. Devamında LG geniş açılı lensini LG G5 modeli ile tanıttı. Apple cephesinde ise iPohne 7 Plus telefon lensli çift kamera ile ortamlara giriş yaptı. Son olarak Huawei P9, üzerindeki Leica lense sahip tek renkli fotoğraf makinesi ile farklı bire yol denedi.

Peki kaç tane çift kamera sistemi var ve bunların farkları nelerdir? En önemlisi çift kamera önemli midir yoksa sadece kuru gürültü mü? Bir kaç bilgi ile aydınlatmaya çalışalım.

Derinlik Sensörü

Bu, çift kameraların en temel sistemidir. Bu sistemde birincil kamera, yalnızca işlevini kameranın nündeki 3 boyutlu nesneleri eşlemek için ikinci kamera ile birlikte çalışır. Biz iki gözümüzle 3 boyutlu nasıl nesneleri kavrıyorsak bu kameralarda aynı mantıkta çalışmaya çalışıyor.

İkinci kamera ile sistem önündeki nesnelerin kabaca ne kadar uzakta olduğunu söyleyebilir. Bu bilgi daha sonra ön planda olan nesneyi arka plandan ayırmak için kullanılır.

Bu tekniğin en yaygın kullanımı, sığ bir alan efekti derinliği oluşturmaktır. Büyük sensörleri ve ve büyük objektifleri ile DSLR fotoğraf makinelerinde doğal olarak gelen bir özellik olsa da, küçük akıllı telefon kameraları aynı sığ alan derinliğini elde edemezler. Bunun yerine, bu teknik ön planda olan nesnenin sınırlarını belirlemek ve daha sonra her şeye bir iris bulanıklığı efekti uygulamak için kullanılır. Bu alan sığ derinlik yansılaması verir.

HTC ONE M8 her zaman bu şekilde çalışmadı

Bu teknik her zaman istenildiği gibi çalışmadı. Bu derinlik işleminde kamera bazen nesnenin kenarlarını bulanıklaştırıyor. Özel bir derinlik sensörüne sahip kamera sistemleri, en nadir çift kamera sistemlerinden biridir. İlk popüler kullanımı HTC One m8'de görülmüş ancak bu günlerde yalnızca Honor 6X veya Lenovo K8 Plus gibi en temel akıllı telefonlar özel bir derinlik sensörü merceğini kullanıyor. Test edebilirseniz görecekseniz.

Tek Renkli Kamera

İki kameralı telefonların biraz daha popüler sistemi tek renkli kameradır. Bu yöntemde, birincil kameraya çoğunlukla aynı ikinci kamera eşlik eder. Her iki kamerada da aynı sensörler, açıklıklar, mercekler ve odaklama sistemleri bulunur. Ana ve genellikle ikisi arasındaki tek fark, ikinci sensörde bir RGB renk filtresi bulunmamasıdır. Bu, sensörün renk bilgisini yakalayamadığı, ters yüz ettiği anlamına gelir; çünkü sensörü engelleyen daha az şey var, tek renkli kamera daha fazla ışık yakalayabilir.

Her fotoğraf çektiğinizde, kamera sistemi iki kameranın çıktısını bir araya getirerek birleştirir. Teorik olarak, birleştirilen iki resim daha ayrıntılı ve daha az gürültüye sahip olacak. Alternatif olarak, aynı zamanda tek renkli kameradan çekebilir ve tüm renk bilgilerinin karşılığında biraz daha iyi görüntü kalitesi elde edebilirsiniz. Bu sistemin ilk örneklerinden biri Huawei P9 modelidir.

Geniş Açı Kamerası

Geçen yıl ilk başta LG G5'de çıkan bu geniş açı kamerasında telefonun 16 megapiksel çözünürlüklü, 29 mm eşdeğeri f1.8 birincil kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğe sahip, 12 mm eşdeğeri f2.4 ikincil kamera vardı. 12 mm odak uzaklığı ikincil kameraya, kullanıcının hareket ettirmeden daha geniş bir alanı yakalamasına veya böyle geniş açılı bir mercek tarafından sağlanan ilginç perspektifleri yakalamasına olanak tanıyan güzel bir geniş görüş alanı sağladı.

Geniş açı objektifi, akıllı telefon kameralarından alamadığınız çok özel bir perspektif sunar ve gerçekten harika çekimler de yapabilirsiniz. Bununla birlikte, LG her yinelemeyle sistemi düzenli bir şekilde geliştiriyor ve V30 ile çok daha iyi görünütler alınmasını bekliyoruz.

İyi bir uygulama ile bu sistem, belirli senaryolar için gerçekten de iyi bir ikinci kamera sistemi olma potansiyeline sahiptir ve daha fazla üreticinin bunu benimsemesini diliyoruz.

Telefoto Kamera

Bugünkü çift kamera sisteminin en yaygın olanı telefoto kameradır. Burada birincil kamera, bir telefoto lensi olan ikinci bir kamera ile eşleştirilir. Anlaşacağınız gibi, geniş açılı kamera sisteminin tam tersi bu, aslında yakınlaştırma yerine öznenizi yakınlaştırmanıza izin veriyor.

IPhone 7 Plus'dan bu yana, üreticiler ikinci telefoto lens için 2x zoom kullanmaya başladılar. Bu ikincil lensin birincil lensin odak uzaklığının iki katı olduğudur, böylece anlık bir 2x optik yakınlaştırma yapabilirsiniz.

Bu sistemin pek çok avantajı var. Birincisi, 2x kayıpsız optik yakınlaştırma elde ettiğiniz en belirgin noktadır. Akıllı telefonlarda yakınlaştırma şimdiye kadar büyük ölçüde dijital olmuştur, ancak bununla çok az kalite kaybıyla konunuza 2 kat daha hızlı bir şekilde zoom yapılabiliyor.

Bu kameralar ile portre çekimleri çok daha iyi yapılmaktadır. Bir telefoto objektif ile arka plan bulanıklığının birleşimi, geniş açı görüntülerde sadece arka plan bulanıklığı uygulamaktan çok daha üstün sonuçlar verir.

Elbette bu sistemin dezavantajları da var. Bu sistemde düşük ışıkta kötü sonuçlar çıkabiliyor. Yine de bu dezavatajların çoğu geçici gibi görünüyor ve ilerleyen zamanlarda daha iyi kameralar gelmesini bekliyoruz. Bugün hala tartıştığımız tüm sistemlerin hala en pratik çözümü budur.