Alibaba’nın Kurucusu Jack Ma Yapay Zekanın İnsanlara Acılar Çektireceğini Söyledi

Alibaba kurucusu Jack Ma: AI insanların mutluluğundan daha fazla acı çekmesine neden olacak

Milyarder, Çin’in Zhengzhou kentinde katıldığı bir girişimcilik konferansında konuştu. Ma, 30 yıl içinde insanların acılar çekeceğini söyleyerek, “Önümüzdeki otuz yıldaki toplumsal çatışmalar her türlü sanayiyi ve yaşamı etkileyecektir” dedi

15 yıl önce e-ticaretin geleneksel perakendecilere etkisiyle ilgili yüzlerce konuşma yaptığını veşimdiki kadar tanınmadığı için dinleyen sayısının çok fazla olmadığını da ekledi. Ma ayrıca “Makineler, yalnızca insanların yapamayacaklarını yapmalıdır” dedi.

Otuz yıl sonra, Yılın En İyi CEO’su için Time dergisinin kapağı büyük olasılıkla bir robot olacak

Alibaba’nın Ceo’su Jack Ma yine 30 yıl sonra Time kapağında bir robotun yer alacağını da belirtti. İnsanlardan daha hızlı ve rasyonel olabilen robotlar, insanlardan çok daha iyi işler çıkartacağını ve duygular olmadan işlerini yine daha iyi yapabileceklerini belirtti.

Ayrıca, bulut bilgi işlemleri ve yapay zekayı anlamayan liderlerin, işletmelerinde gençlere yer verip onları dinlemeleri gerektiğini açıkladı.

Bu alandaki güncel teknolojiler arasında Alexa , Cortana , Siri ve Google Now gibi sanal asistanların yanı sıra chatbot’lar ve otomatik robot sistemleri de bulunuyor. Mesela otomasyon sistemleri sayesinde müşteri ilişkileri gibi birimlerde fazla elemana ihtiyaç duyulmayacak.

Bu söylemler 20 yıl önce de araba montajı yapan robotlar geldiğinde söylenmişti. Sizce takın gelecekte robotlar ve yazılımlar bir çok insanları işlerinden edecek mi?