Alienware ve Dell Gaming Oyun Tutkunları için Yeni Ürünleri Tanıtıldı

Alienware ve Dell Gaming Oyun Tutkunları için Yeni Ürünlerini Tanıttı

Dell bilgisayar oyunları ekosistemi, tamamen yeni Alienware Kablosuz Oyun Kulaklığı ve yeni nesil Alienware Elite Oyun Faresi ile daha da genişledi

Tobii ve Team Liquid ile birlikte Alienware Academy çevrimiçi eğitim platformunda oyuncuların oyunlarını bir sonraki düzeye çıkarmaları için yeteneğe dayalı video dersler, özel eğitim testleri ve performans geri bildirimleri yer alıyor

Alienware, NBA takımlarından Utah Jazz oyuncusu Jonas Jerebko’nun sahibi olduğu Detroit Renegades e-spor takımının özel donanım sağlayıcısı oldu

Alienware ve Dell Gaming, bilgisayar oyunları topluluğunu Alienware Arena Uygulaması için kayıt yaptırarak Arena Rewards Puanları ve Dell Advantage Ödülleri kazanmaya davet ediyor

12 Haziran 2018 – Oyun endüstrisi ve topluluğu Los Angeles’a hücum etti ve Alienware ile Dell Gaming de heyecan verici oyun donanımları, ortaklık haberleri ve sürükleyici deneyimlerle E3’te boy gösterdi. Bilgisayar oyun ekosistemini tamamlayan yeni ürünleri arasında, keyifli bir ses deneyimi sunan yeni Alienware Kablosuz Oyun Kulaklığı ve 2. nesil, yüksek tepki hızına sahip Alienware Elite Oyun Faresi yer alıyor.

Dell ve Alienware en iyi donanımlarla e-spor oyuncularına rekabet avantajı kazandırmayı amaçlıyor. Utah Jazz oyuncusu Jonas Jerebko’nun sahibi olduğu ve yönettiği e-spor takımı olan Detroit Renegades de özel teknoloji ortağı olarak Alienware’i seçti. Tobii ve Team Liquid ile ortaklık kuran Alienware ayrıca bir e-spor çevrimiçi yetenek geliştirme platformu olan Alienware Academy ile oyuncuların yeteneklerini bir üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor. Alienware Arena fanatikleri artık “oyna ve kazan” fırsatları ve ödüller sunan yeni Alienware Arena uygulaması sayesinde topluluğa telefonlarından da erişebilirler.

Ortalama ve sıkı oyunculara, bilgisayar oyunları çözümlerinde istediklerini ve beklediklerini sunan Dell, tüm dünyada bilgisayar oyunları sektörünün lideri olmaya devam ediyor. Dell’de Alienware, Gaming ve XPS’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Frank Azor şöyle dedi:

“Bilgisayar oyunları sektörünün liderleri olarak, topluluğumuza olası en iyi oyun çözümleri sunmak için sürekli yenilikler yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu yıl tüm oyuncuların oyun deneyimlerini bir sonraki düzeye taşımalarına yardımcı olacak yeni bir çevrimiçi eğitim platformu, tamamen yeni çevre birimleri ve bazı muhteşem e-spor ortaklıklarıyla en üst düzey oyun deneyimini daha da geliştiriyoruz.”