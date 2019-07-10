AliExpress E-İhracat Buluşması Gerçekleştirildi

AliExpress, Türk KOBİ’lerine ve yerli markalara e-ihracat alanında destek sunmak amacıyla ilk toplantısını istanbul’da gerçekleştirdi.

Alibaba Group bünyesinde yer alan uluslararası ve online perakende satış platformu AliExpress, Türk satıcıları bir araya getirdiği ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Birçok farklı sektörden yerli markaya, KOBİ’lere ve girişimcilere e-ihracat alanında destek sunan AliExpress, platformda yer alan satıcıların uluslararası alandaki tüketicilerle direkt iletişim kurarak nasıl e-ihracat yapabileceklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

AliExpress, Türk satıcıların ihracat yapabilmeleri için platform üyeliğini bu link üzerinden daha hızlı ve kolay bir hale getiriyor

AliExpress’in en güçlü e-ticaret platformu olduğu ve AliExpress için en büyük pazar olan Rusya’da, Türk ürünleri özellikle revaçta ve ön plana çıkıyor.

AliExpress Hakkında

2010 yılında lansmanı gerçekleştirilen AliExpress, dünyanın dört bir yanından tüketicilerin doğrudan Çinli üretici ve distribütörlerden satın alım yapmalarını sağlayan ve dünya çapındaki satıcıların hem yerel hem de uluslararası alanda satış yapabilmelerine olanak tanıyan uluslararası ve online perakende satış platformudur. AliExpress, İngilizce, Rusça, Portekizce, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere birçok dilde hizmet sunmaktadır.