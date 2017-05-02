Aliexpress Turkey Post ile Kargo Gönderen Satıcılar Listesi

Aliexpress üzerinden kargo bildiğimiz gibi 10 gün ila 60 gün arasında alıcıya ulaşıyor. Bazı kargolar ise hiç ulaşmadan kayboluyor.
Son günlerde bu duruma son verecek bir kargo seçeneği alışverişlerde gözükmeye başladı. Adı da Turkey Post olarak gözüküyor. Bir çok Aliexpress satıcısı bu kargo seçeneği ile gönderi yapmaya başladı.
Turkey Post ile PTT anlaşmalı olduğu için kontroller ürün teslim alınırken yapılıyor. Bu sebeple gümrükte beklemiyor. Ayrıca ürünler aktarmalı değil direk uçuşla Türkiye'ye gelir. 5 ila 15 gün arasında kargonuz Çin'den gelir. Ortalaması 10 gündür.
Size internetten derlenen listeyi sunuyoruz, böylelikle RTurkey Post ile gönderim yapan Aliexpress firmalarını öğrenmiş olacaksınız.
TURKEY POST İLE ÇALIŞAN ALIEXPRESS FİRMALARI LİSTESİ
Teknolojik giyilebilir ürünler satar. Akıllı saatler en çok sattığı ürünlerdir. ZoneWay, DM89, Xiaomi, v66, K89 bazı markalardır.
Kulaklık ve hoparlörlerin satışını yapıyor.
İşlemci, kablolar ve elektronik devre satışı yapıyor.
Aksiyon Kamerası ve Aksesuarları
Dijital eşyalar ve aksesurlar
Shenzhen Huaweicrystal Technology Co., Ltd
Telefon malzemeleri
Powerbank ve türevleri
Oyuncak ve figurler
Elektronik işleri
Güneş gözlükleri
Medikal ekipmanlar
Telefon ürünleri
Batarya ürünleri
Telefon ürünleri
Batarya ve piller
Bataryalar
Saatler
Akıllı saatler
Akıllı saatler
Outdoor spor
Tamirat ve tadilat ürünleri
Balıkçılık ürünleri
Spor outdoor ürünleri
Muhtelif elektronik ürünler
Bataryalar
Elektronik ürünler
Bu firmalarla sınırlı değil liste. Bir çok forumda mevcut fakat büyük listeyi donanımhaber gibi forumlarda bulabilirsiniz.
Unutmayın bu firmalarda kargo ücretli var. 1 ila 3 dolar arasında değişen fiyatları olabilir. Ayrıca yurtdışından vergi ödemeden sadece 30 Euro tutarında bir alışveriş yapabilirsiniz.