Aliexpress Turkey Post ile Kargo Gönderen Satıcılar Listesi

Aliexpress üzerinden kargo bildiğimiz gibi 10 gün ila 60 gün arasında alıcıya ulaşıyor. Bazı kargolar ise hiç ulaşmadan kayboluyor.

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Son günlerde bu duruma son verecek bir kargo seçeneği alışverişlerde gözükmeye başladı. Adı da Turkey Post olarak gözüküyor. Bir çok Aliexpress satıcısı bu kargo seçeneği ile gönderi yapmaya başladı.

Turkey Post ile PTT anlaşmalı olduğu için kontroller ürün teslim alınırken yapılıyor. Bu sebeple gümrükte beklemiyor. Ayrıca ürünler aktarmalı değil direk uçuşla Türkiye'ye gelir. 5 ila 15 gün arasında kargonuz Çin'den gelir. Ortalaması 10 gündür.

Size internetten derlenen listeyi sunuyoruz, böylelikle RTurkey Post ile gönderim yapan Aliexpress firmalarını öğrenmiş olacaksınız.

TURKEY POST İLE ÇALIŞAN ALIEXPRESS FİRMALARI LİSTESİ

DIGITAL FASHION

Teknolojik giyilebilir ürünler satar. Akıllı saatler en çok sattığı ürünlerdir. ZoneWay, DM89, Xiaomi, v66, K89 bazı markalardır.

ITSYH Official Store

Kulaklık ve hoparlörlerin satışını yapıyor.

e_goto Processors Store

İşlemci, kablolar ve elektronik devre satışı yapıyor.

ATPowers

Aksiyon Kamerası ve Aksesuarları

HuaFuChen Co., Ltd

Dijital eşyalar ve aksesurlar

Shenzhen Huaweicrystal Technology Co., Ltd

Telefon malzemeleri

XiangChen store

Powerbank ve türevleri

wabl Store

Oyuncak ve figurler

Leisure's shop Store

Elektronik işleri

Best sunglasses

Güneş gözlükleri

Lyncmed Store

Medikal ekipmanlar

3C Topbrand Store

Telefon ürünleri

Nohon OfficialFlagship Store

Batarya ürünleri

Ship in 24 Hours

Telefon ürünleri

shenzhen V&F store

Batarya ve piller

colov Store

Bataryalar

Wemwatch Store

Saatler

3C Electronic Shop Store

Akıllı saatler

NAIKU Store

Akıllı saatler

Entertainment Paradise Store

Outdoor spor

Niu Besting Store

Tamirat ve tadilat ürünleri

Shop2934022

Balıkçılık ürünleri

Outdoors Sports Apparel

Spor outdoor ürünleri

YCDC 3C Discount Store

Muhtelif elektronik ürünler

Batmax

Bataryalar

3C-top seller

Elektronik ürünler

Bu firmalarla sınırlı değil liste. Bir çok forumda mevcut fakat büyük listeyi donanımhaber gibi forumlarda bulabilirsiniz.

Unutmayın bu firmalarda kargo ücretli var. 1 ila 3 dolar arasında değişen fiyatları olabilir. Ayrıca yurtdışından vergi ödemeden sadece 30 Euro tutarında bir alışveriş yapabilirsiniz.