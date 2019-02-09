Almanya’da Geçerli En İyi Cep Telefonu ve Mobil İnternet Tarifeleri

Yardımımızla Almanya'da geçerli en iyi cep telefonu sözleşmesini bulun. Kendinize göre en iyi cep telefonu sözleşmecisini bulmanız gerekiyor. Yanlış sağlayacıyı bulmanız durumunda sıkıntı yaşayabilir ve para kaybına uğrayabilirsiniz.

Kendi kişisel ihtiyaç ve tercihleriniz için en iyi mobil sözleşmeyi bulmanıza yardımcı olmak için, en popüler Alman telefon sağlayıcılarına bir genel bakış hazırladık .

Karar vermeniz gerekenlerin başında daha ucuz bir telefon sağlayıcısı mı yoksa ana odak noktanızın hızlı mobil internet mi olduğuna karar vermelisiniz.

1&1 Almanya Cep Telefonu Tarifesi

Yeni cep telefon servisi sağlayıcınız için 1&1 en iyi seçimlerin başında gelir. Bir çok önde gelen teknoloji referans dergisi 1&1'i öneriyor. Ayrıca çok iyi müşteri hizmetleri ile de bilinir.

Aylık 9,99 € gibi fiyatlarla E-Netz sözleşmesi ihtiyacınızı giderecektir. Eğer kırsalda yaşıyorsanız daha güçlü D-Netz sözleşmelerine yönelin. Aylık 14,99 € 'dan başlayan fiyatlarla D-Netz aboneliği başlatabilirsiniz.

Tarifhaus

Belki de Tarifhaus’u henüz duymamışsınızdır, çünkü burası Almanya’da çok yeni bir telefon sağlayıcısı, ancak tekliflerine göz atmaya kesinlikle değer.

Neyse ki Tarifhaus, tüm ihtiyaçlar için farklı seçenekler sunuyor. Ucuz bir sözleşme arıyorsanız o2-Telefonica ağı iyi bir seçenek.

Hem şehirlerde hem de kırsal alanlarda iyi çekim arıyorsanız ve hızlı mobil internet istiyorsanız, D1 şebeke sözleşmelerinden birini seçmelisiniz.

LTE 4G veya 3G hız imkanı

6 aylık sözleşmeler

Rekabetçi fiyatlar

İyi fiyat ve kaliteden ödün vermeyen, aynı zamanda çok esnek olmanın avantajını arayan herkese Tarifhaus'u şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ayrıca Almanya'dan ayrılma durumunuz varsa 24 aylık sözleşmelere zorunlu bırakılmazsınız.

o2 Almanya Mobil Tarifeler

o2, Eplus ile birleştikten sonra en büyük Alman mobil sağlayıcısı oldu.

Arkadaşlarınızın bir çoğu muhtemelen o2 kullanıyor. o2 özellikle büyük şehirlerde popüler. Kırsalda ise o kadar ypoğun kullanılmıyor. Çünkü şehirde iyi sinyal alırken kırsalda çok iyi sinyal alamayabilirsiniz.

Şehirlerde iyi çekim

LTE ile 4G veya 3G mobil internet

Yüksek hızlı pkaetlere çok ucuz başlangıç

1 ay ile 24 ay arasında sözleşme

Şehirlerde iyi çekim gücü

Önce de belirttiğimiz gibi o2 Almanya'nın şehirlerinde iyi çekim gücüne sahiptir.

Bu, uzun aramalar yapmayı imkansız kılan yalnızca kötü sinyaller veren bir mobil servis sağlayıcınız varsa, gerçekten takdir edeceğiniz bir şey.

LTE ile hızlı mobil internet

Çok hızlı bir mobil internete ihtiyacınız varsa, LTE seçeneğini içeren bir sözleşmeye kaydolduğunuzdan emin olun.

Şu anda, LTE için maksimum hız 50Mb / s 'dir. Muhtemelen evinizdeki internetten bile hızlı olabilir.

Farklı tarife seçenekleri

Sadece gerçekten ihtiyacın olanı ödersin. Tüm Alman mobil sağlayıcıları için mobil sabit bir ücrete ihtiyacınız yoksa veya mevcut olan en hızlı mobil internet için en uygun paketi seçebilirsiniz. Bütçenizden iyi tasarruf edersiniz.

Esnek sözleşme süresi

Almanya'da ne kadar kalacağınızdan emin değilseniz, aylık kontrat için kaydolmak harika bir fikir olacaktır.

Ancak, bu esnekliğin 24 aylık bir sözleşmeye kaydolmaktan daha yüksek maliyetlerle geleceğini unutmayın.

Kırsal alanlarda zayıf sinyal

o2 interneti şehirlerde çok iyi olsa da kırsal bölgelerde, küçük bir Alman köyünde yaşıyorsanız sürekli olarak sinyal aramanız gerekebilir. Çok can sıkıcı. Eğer bir köyde yaşıyorsanız komşularınıza hangi firmayı kullandıkları ve memnuniyetleri hakkında sorular sorun.

Deutsche Telekom

Mükemmel mobil ağ kalitesi arıyorsanız, Deutsche Telekom iyi bir seçim olacaktır.

Deutsche Telekom, 'Connect' ve 'Chip' gibi çeşitli popüler tüketici dergileri tarafından arka arkaya 3 kez en iyi Alman mobil ağına sahip oldu.

Kalitenin bir bedeli var, bu yüzden Deutsche Telekom'u öneremiyoruz.

Mobil şebeke kalitesi Almanya'da en iyiler arasında olabilir, ancak fiyatları bizim görüşümüze göre adil değil.

Mükemmel mobil şebeke kalitesi

Birçok farklı seçenek (özellikle yoğun telefon kullanıcıları için)

LTE ile çok hızlı mobil internet

Rakiplerine göre çok pahalı

Mükemmel mobil ağ kalitesi

Daha önce de belirtildiği gibi Deutsche Telekom, diğer bütün GSM firalarından daha iyi bağlantı sağlar. Bu, köylerde bile güçlü ağ kalitesine sahip olacağınız anlamına gelir.

Eğer çok uzak bir bölgede yaşayacaksanız veya çok seyahat ediyorsanız, Deutsche Telekom çok iyi bir seçimdir.

Birçok farklı seçenek

Deutsche Telekom ile sadece ihtiyacınız olan himzetlerin bulunduğu paketi bulabilirsiniz.

Sabit fiyatlara ihtiyacınzı varsa, yeni bir cep telefonuna ihtiyacınzı yoksa ve 25 yaş altındaysanız / öğrenciyseniz size uygun seçenekler olabilir.

Çok hızlı mobil internet

Diğer Alman telefon sağlayıcıları yalnızca 50Mb / sn'ye kadar LTE sunarken, Deutsche Telekom, 100Mb / sn'ye kadar teklif verebilecek az sayıda şirketten biridir.

Bu muhtemelen evde internetten 10 kat daha hızlı!

Diğer sağlayıcılara göre çok pahalı

Benzer paketlerin fiyatlarını karşılaştırırken, Deutsche Telekom'un diğer Alman mobil sağlayıcılarından biraz daha pahalı olduğunu göreceksiniz.

Mevcut olan en ucuz seçeneği arıyorsanız, Deutsche Telekom'a üye olmayın.

Ancak, en iyi kaliteyi elde etmek için biraz daha fazla ödeme yapmayı düşünüyorsanız, Deutsche Telekom en iyi seçiminizdir.

Deutsche Telekom, son birkaç yılda net kapsam kalitesi ile ilgili her testi kazandı.

Şu anda da LTE ve mobil internet söz konusu olduğunda rekabetin önünde duruyorlar.

Vodafone, Congstar, Yourfone gibi diğer şirketler hakkında da talebe göre bilgiler güncellenecektir.