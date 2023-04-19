Amazon Alexa kurulumu nasıl yapılır?

Günümüzde neredeyse her şey akıllı cihaza dönüştü. Akıllı evler, akıllı beyaz eşyalar, akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırma noktasında hep bir el uzağımızda olmaya başladılar. Teknoloji günden güne ilerlemeye ve bizde ona ayak uydurup yetişmeye çalışıyoruz. Alexa sayesinde neredeyse bağladığımız bütün cihazlar akıllı oluyor. Yapay zeka sistemi olan Alexa ile müzik çalabilir, hava durumu sorabilir bir ülkenin başkentini bile sorabilirsiniz. Sesli kontrol ile çalışan sesinizi algılayıp komutları yerine getiren yeni nesil akıllı bir hoparlör olan Amazon echo, günlük işlerinizin kullanımında size çok faydası olacak. Alexa diye seslenip sorular sorduğunuzda cevap alacaksınız. Türkçe dil desteği bulunuyor.

Echo’yu telefonunuza bağladıktan sonra kontrol etmesi daha kolay olacak. Peki bu sanal asistanın kurulumu nasıl yapılıyor?

Öncelikle Amazon Alexa uygulamasını telefonunuza indirin daha sonra cihazı fişe taktığınızda turuncu bir ışık yanacak internet üzerinde cihazı telefonunuza bağlayıp kullanıma başlayabilirsiniz.

Uygulama üzerinde Cihazlar bölümünü tıklayın. Sağ üst köşede + öğesine dokunun. Cihaz ekle seçeneğine tıkladığınızda karşınıza Amazon Echo çıkacak ve seçin. Uygulama, cihazın turuncu ışığının yanıp yanmadığını soracak evet kısmına basın. Telefonunuzun bluetooth’unu açın ve cihazı gördüğünüzde tıklayın. Wi-Fi ağını seçin ve şifreyi girin. Alexa telefonunuza bağlanacak.

Fabrika ayarlarına sıfırlama durumunda, eylem düğmesine 25 saniye basılı tutmanız gerekiyor.

Cihazın üzerinde mikrofon açma kapama ve işlem düğmeler bulunuyor. Çoğu kullanıcı evinin dinlenmesinden şüphe duyduğu için kullanmadıkları zaman cihazı kapalı moda getiriyor. Cihaz kapalı modda ise kırmızı ışığı yanacaktır.

Alexa Echo bazen komutlarınıza cevap vermeye bilir. Unutmayın ki bu bir yapay zeka internet bağlantısının kopup kopmadığından emin olun. Akıllı sanal asistanınıza doğru komut ile seslenmiyor olabilirsiniz. Mutlaka asistanınıza seslenirken ortamın gürültülü olmamasına dikkat edin.

ALEXA İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Evinizi akıllı bir eve dönüştürebilirsiniz. İnternet aramaları yapabilir müzik dinleyebilirsiniz, yemek tarifleri bulabilir bunları okumasını sağlayabilirsiniz, Zamanlayıcıyı kurabilirsiniz, sesli kitap okuyabilir hesap makinesini kullanabilirsiniz .

Alexa kendini her geçen gün güncelliyor. Bunlar yapabileceğiniz en popüler işlemler.