Amazon.com.tr’de Cep Telefonu Aksesuarları ve Ofis Ürünleri kategorilerinde %50’ye varan indirimler başladı

Amazon.com.tr’de Cep Telefonu Aksesuarları ve Ofis Ürünleri kategorilerinde geçerli yüzde 50’ye varan indirimler başladı.

8 Kasım’a kadar geçerli olacak fırsatlarla tüketiciler, geniş bir cep telefonu aksesuarı seçkisinin yanı sıra kırtasiye ve ofis ürünlerine de cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

Kampanya boyunca Xiaomi, Spigen, Anker, Adel, Bic, Faber-Castell ve daha birçok seçkin markanın ürünü özel fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

İSTANBUL, 30.10.2020– Amazon.com.tr’de Cep Telefonu Aksesuarları ve Ofis Ürünleri kategorilerinde geçerli yüzde 50’ye varan indirimler başladı. 8 Kasım gün sonuna kadar devam edecek fırsatlar, tüketicilere popüler cep telefonu aksesuarları ve, ofis/okul araç-gereçlerinde yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. Kampanya boyunca tüketiciler telefon kılıfı, şarj cihazı ve kulaklık gibi cep telefonu aksesuarlarının yanı sıra ofis malzemeleri, kırtasiye, ofis elektroniği, kâğıt ürünleri, okul ve eğitim ürünleri, resim ve el işi malzemeleri gibi birçok ürüne de cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

Kampanya süresince, cep telefonu aksesuarları kategorisinde Samsung, Xiaomi, Spigen, Anker, Baseus, Belkin, Ugreen, ttec; ofis ve kırtasiye ürünleri kategorisinde Adel, Bic, Edding, Faber-Castell, Parker, Pelikan, Rotring, Stabilo, Umix gibi birçok seçkin markanın ürünleri özel fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

https://www.amazon.com.tr/s?node=22536364031

https://www.amazon.com.tr/s?node=22429082031