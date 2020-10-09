Amazon.com.tr’de Prime Day İndirimleri Belli Olmaya Başladı

13-14 Ekim için sepetlerinizi şimdiden hazırlayın! Amazon.com.tr’de Prime Day için geri sayım başladı. Amazon Prime Day bu yıl ilk kez Türkiye’de!

Amazon Prime üyeleri, 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 48 saat devam edecek Amazon Prime Day indirimleriyle binlerce üründe eşsiz fırsatlar yakalayabilecek.

Amazon’un bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek Amazon Prime Day etkinliği için geri sayım başladı. 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 14 Ekim Çarşamba 23:59’a kadartam iki gün boyunca devam edecek Amazon Prime Day indirimleri, popüler ve sevilen markaların oyuncaktan elektroniğe, kişisel bakımdan modaya birçok kategoriden binlerce ürününü Türkiye’deki Prime üyelerine özel fiyatlarla erişme fırsatı sunacak.

Amazon Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyen tüketiciler 30 gün ücretsiz deneme süresi sunan Amazon Prime’a www.amazon.com.tr/prime adresinden abone olabiliyor.

Amazon Prime Day’de Dikkat Çekici İndirimler Sunulacak

Amazon Prime üyeleri popüler markaların Elektronik, Ev ve Mutfak, Moda, Sağlık ve Kişisel Bakım, Kozmetik, Spor ve Outdoor, Evcil Hayvan Ürünleri ve Oyuncak kategorilerindeki öne çıkan ürünlerinde “Bitmeden Yakala!” ve “Flaş” fırsatlara erişebiliyor. Sınırlı sayıda sunulacak bu fırsatlardan yararlanmak için elinizi çabuk tuttuğunuzdan ve 48 saat sürecek indirimlerden en iyi şekilde faydalandığınızdan emin olun.

Amazon Prime Day’de sunulacak indirimlerden bazıları:

Elektronik

– Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda %30’a varan indirim

– Jabra Kulaklıklarda %30’a varan indirimler

– Bose Ürünlerinde 1400TL’ye varan indirimler

– Belkin Aksesuarlarda %50’ye varan indirim

– Spigen Kılıflarda %50’ye varan indirim

– Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim

Ev ve Mutfak

– Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30’a varan indirim

– Paşabahçe ürünlerinde %50’ye varan indirim

– Philips Hue aydınlatmalarda %40’a varan indirim

– Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim

Oyuncak & Oyun

– Hasbro kutu oyunlarında %30’a varan indirim

– Play-Doh ürünlerinde %30’a varan indirim

– LEGO®’larda %30’a varan indirim

– Baby Alive ürünlerinde %30’a varan indirim

Moda

– Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim

– Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim

– DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim

– Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim

Güzellik ve Kozmetik

– En sevilen Neutrogena ürünlerinde %30’a varan indirim

– Seçili Gliss ürünlerinde %50’ye varan indirim

– OGX saç ürünlerinde %40’a varan indirim

– Seçili L’Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Sağlık ve Kişisel Bakım

– Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim

– Seçili Oral Care ürünlerinde %50’e varan indirim

Bebek Ürünleri

– Seçili Chicco araç gereçlerinde %30’a varan indirim

– Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30’a varan indirim

– Seçili Maclaren ve Mamas & Papas Bebek Arabalarında net %30 indirim

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Prime ile Her Gün Daha Güzel

Prime yaşanılan her günü güzelleştirmek üzere tasarlanmış bir üyelik hizmetidir. Dünya çapında 150 milyon ücretli abonenin faydalandığı servis Prime Day’in eşsiz alışveriş ve eğlence deneyimini de kapsıyor. Prime, bedava ve hızlı kargo, Prime Video ile Amazon Originals içerikleri de dâhil birçok ödüllü dizi ve filme sınırsız erişim, Prime Gaming ve çok fazlasını ayda 7,90 TL’ye Türkiye’deki tüketicilere sunar. 30 günlük ücretsiz denemenizi başlatmak için: amazon.com.tr/prime

Amazon hakkında

Amazon dört ana ilkeye göre hareket eder: Rakip yerine müşteri odaklı olmak, müşteriler için sürekli yenilik yapmaya yoğunlaşmak, operasyonel mükemmelliği sağlamak ve uzun vadeli düşünmek. Kullanıcı yorumları,1-Tık’la alışveriş, kişiye özel öneriler, Prime, Amazon Lojistik, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablet, Fire TV, Amazon Echo ve Alexa, Amazon tarafından geliştirilen öncü ürün ve hizmetlerden bazılarıdır.