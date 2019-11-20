Amazon.com.tr Cuma İndirimleri 7 Gün 7 Gece Sürecek

Her gün yenilenen avantajlı fırsatlar

Amazon.com.tr’den Beklenen Cuma’ya özel binlerce fırsat

Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım’da başlayacak, 2 Aralık gün sonuna kadar yedi gün boyunca devam edecek.

Kampanya dönemi boyunca her gün elektronik ve teknolojik ürünlerden oyuncaklara, spor ekipmanlarından giyim ve ev aletlerine birçok ürün yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunulacak.

Ek olarak Türk işletmelerine aralarında ABD’nin de olduğu 180’i aşkın ülkeye doğrudan satış müjdesi veren Amazon.com.tr’nin indirim döneminde binlerce KOBİ de yüzlerce fırsatla yer alacak.

İSTANBUL, 20.11.2019 – Amazon.com.tr, 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yedi gün boyunca sürecek ve tüketicilere binlerce lira tasarruf etme olanağı sunan şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyasına hazırlanıyor. Tüketicileri uygun fiyatlı birçok hediye seçeneğiyle buluşturacak Beklenen Cuma kampanyasında, popüler ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de sunulacak.

Geçtiğimiz yıl tüketicilere yılın belirli dönemlerinde en fazla ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri cazip fiyatlarla sunma amacıyla Türkiye pazarına giren Amazon.com.tr, açıldığı günden bu yana milyonlarca ürün satışına imza attı. Amazon.com.tr’nin ikinci Beklenen Cuma indirimleri, çok daha büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott konuyla ilgili “Tüketicilerimiz için yılın bu zamanında tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İndirim döneminde Türkiye’deki müşterilerimizi ikinci Beklenen Cuma indirim kampanyamızla buluşturacağımız için çok heyecanlıyız. 7 gün sürecek indirim kampanyası boyunca her gün farklı ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler sunacağız. Müşterilerimiz, oldukça geniş kapsamdaki çeşitli ürünlere cazip fiyatlarla ulaşacak ve ihtiyaçları olan her şeyi şimdiden depolama fırsatı yakalayacak” dedi.

Tüketicilere binlerce üründe fırsatlar sunacak Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım Salı saat 00:01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23:59’a kadar devam edecek. Kampanya boyunca her gün “Günün Fırsatları” tüketicilerle kampanya sayfasında uygun fiyatlarla buluşacak ve indirimler gün geçtikçe büyüyecek.

Beklenen Cuma haftası boyunca tüketiciler, alışveriş deneyimlerini daha pratik ve eğlenceli hale getirecek özellik ve servislerle de karşılaşacak.

Günün Fırsatları: Her gün birbirinden farklı ve cazip ürün ‘Günün Fırsatları’ adı altında sadece bir gün süren süper indirimlerle Amazon.com.tr’de

Her gün birbirinden farklı ve cazip ürün ‘Günün Fırsatları’ adı altında sadece bir gün süren süper indirimlerle Amazon.com.tr’de Bitmeden Yakala!: Teknolojik aksesuarlardan ayakkabılara kadar birçok farklı üründe limitli zaman diliminde geçerli dev indirimler

Teknolojik aksesuarlardan ayakkabılara kadar birçok farklı üründe limitli zaman diliminde geçerli dev indirimler Ücretsiz Teslimat: Birçok üründe sunulan ücretsiz teslimat seçeneğiyle tüketicilere, indirim döneminde aldıkları hediyelerin sevdiklerine zamanında ulaşması konusunda birçok farklı seçenek sunulacak.

Birçok üründe sunulan ücretsiz teslimat seçeneğiyle tüketicilere, indirim döneminde aldıkları hediyelerin sevdiklerine zamanında ulaşması konusunda birçok farklı seçenek sunulacak. Kolay İade: Amazon.com.tr’nin tüm ürünlerde geçerli iade politikası indirim döneminde iadeyi kolaylaştıracak.

İndirim döneminde binlerce küçük işletmeden yüzlerce fırsat

Amazon; Türk KOBİ’lerinin büyümesi ve güçlenmesine olanak tanıyan yatırımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk KOBİ’lerin ABD de dahil artık 180’den fazla ülkede satış yapabilmesine imkan sağladıklarını belirten Amazon, yılın en büyük fırsat dönemi öncesinde KOBİ’lerin yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde de yüzlerce fırsat ürününü sunmaya hazırlandığını belirtti.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, “‘Dünyaya Sat’ servisimiz Türk KOBİ’lere Amazon’un gelişmiş teknolojisini, birinci sınıf lojistik altyapısını ve müşteri hizmetlerindeki uzmanlığını kullanarakişletmelerini büyütme olanağı sağlıyor. Bu, Türk KOBİ’lerinin işletmelerini büyütmeleri ve ürünlerini dünya genelinde tanıtmaları adına büyük bir fırsat,” diye konuştu.