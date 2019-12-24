Amazon.com.tr Yılbaşı Alışverişlerine özel Ücretsiz Ekspres Teslimat

Amazon.com.tr’nin elektronikten oyuncağa, modadan kitaba kadar birçok farklı kategoride gerçekleştireceği Yılbaşı Fırsatları başladı.

24-27 Aralık tarihleri arasında dört gün boyunca birçok üründe gerçekleşecek Yılbaşı Fırsatları yüzde 60’a varan indirim sunuyor.

Amazon.com.tr, 150 TL ve üzeri alışverişlerde Ücretsiz Ekspres Teslimat hizmeti sunuyor. 24-27 Aralık tarihleri arasında Yılbaşı Fırsatları kampanya dönemi boyunca Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak hizmet, tüketicileri ücretsiz ekspres teslimat seçeneği ile buluşturacak.

İSTANBUL, 24.12.2019- Amazon.com.tr’nin dört gün sürecek Yılbaşı Fırsatları bugün başladı. 24-27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak Yılbaşı Fırsatları’nda oyuncaktan elektroniğe, modadan kitaba kadar birçok kategoride yüzlerce ürün yüzde 60’a varan indirimlerle tüketicilerle buluşuyor. Ayrıca 24-27 Aralık tarihleri arasında Yılbaşı Fırsatları dönemi boyunca 150 TL ve üzeri siparişlerde “Ücretsiz Ekspres Teslimat” seçeneği sunuluyor. Hizmet, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli.

Ücretsiz Ekspres Teslimat hizmeti Ankara, Bursa, İstanbul (Adalar, Çatalca ve Silivri hariç), İzmir ve Kocaeli’nin de dahil olduğu illerin seçili ilçelerinde ve limitli taşıma kapasitesiyle geçerli olacak. Amazon.com.tr müşterileri 50 TL ve üzeri siparişlerinde “Ücretsiz Standart Teslimat” hizmetinden faydalanmaya devam edebiliyor. “Ücretsiz Ekspres Teslimat”, 150 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılara sunulmuş ek bir hizmet olarak ön plana çıkıyor.

Yılbaşı Fırsatları kapsamında yer alan indirimlerden bazıları şöyle;

Lenovo Ideapad S540 %19 indirimle

Seçili kadın ayakkabıları %60’a varan indirimle

Seçili LEGO setleri %25’e varan indirimle

Seçili bebek ve çocuk sneakerlar %60’a varan indirimle

Samsung Galaxy M10 %28 indirimle

Çok satan çocuk kitapları %50 indirimle

Seçili Arzum ürünleri %35’e varan indirimlerle

Beats Solo3 Bluetooth kulaklık %50 indirimle

Bebek bezleri %40’a varan indirimle

Seçili Levi’s, Tommy Hilfiger, Jack&Jones ürünlerinde %60’a varan indirimle

Yılbaşı Fırsatları: www.amazon.com.tr/yilbasi-firsatlari