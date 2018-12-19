Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı

Amazon.com.tr, elektronikten oyuncağa, modadan ev yaşama kadar birçok farklı kategoride gerçekleştireceği yılbaşı indirimlerine başladı. 19-21 Aralık tarihleri arasında üç gün boyunca birçok üründe gerçekleşecek yılbaşı indirimleriyle Amazon.com.tr’de yeni yılın heyecanı erken başlıyor.

Amazon.com.tr’de üç gün sürecek yılbaşı fırsatları bugün başladı. 19-21 Aralık tarihleri arasında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı fırsatlar, yılbaşı hediyesi arayışında olan ya da kendini şımartmak isteyen tüm alışveriş severleri Amazon.com.tr’ye bekliyor. Üç gün boyunca devam eden indirimlerle yılbaşı heyecanının katlanacağı Amazon.com.tr’de kullanıcılar uygun fiyatların yanı sıra günlük ve saatlik indirimlerle karşılanıyor.

Cazip fiyat, 50 TL üzeri ücretsiz teslimat, kaliteli müşteri hizmetleri

Amazon, Türkiye’deki müşterilerine üç gün sürecek dev yılbaşı kampanyası kapsamında yüzlerce ürünü cazip fiyat avantajları ile sunuyor. Üç gün sürecek indirim kampanyasındaoyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok farklı kategorideki yüzlerce ürüne uygun fiyat ve 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla ulaşabiliyor.

Yılbaşı fırsatları kapsamında yer alan bazı indirimler şöyle;