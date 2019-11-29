Amazon.com.tr’den Beklenen Cuma’ya özel fırsatlar

Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma Fırsatları büyüyerek devam ediyor.
Yenilenen Beklenen Cuma Fırsatları 30 Kasım Cumartesi saat 23:59’a kadar sürecek. Amazon.com.tr, Hasbro, JBL, GEOX, Rowenta, Samsung, Lego, Philips, Seagate, Lenovo, Puma, Canon, Kraft, Huawei, Braun, Tefal, Levi’s, HP, Penti, Paşabahçe gibi birçok seçkin markanın yanı sıra teknoloji, giyim, ayakkabı, ev aletleri, bebek ürünleri gibi birçok farklı kategoriden binlerce üründe %70’e varan indirimler sunacak.
Amazon.com.tr’nin şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyası 29 Kasım’a özel yenilenen indirimlerle sürüyor. Beklenen Cuma Fırsatları, 30 Kasım Cumartesi 23:59’a kadar tüketicileri benzersiz fırsatlarla buluşturacak.
Tüketiciler, birbirinden farklı ürünleri kapsayan ‘Günün Fırsatları’ ve birçok farklı üründe belirli bir zaman diliminde geçerli cazip indirimler sunan ‘Bitmeden Yakala’ fırsatlarıyla istedikleri ürünlere uygun fiyatlarla sahip olma olanağı yakalayacak.
29 Kasım Beklenen Cuma özel indirimlerinden bazıları şöyle;
Hasbro, JBL, GEOX, Rowenta, Samsung, Lego, Philips, Seagate, Lenovo, Puma, Canon, Kraft, Huawei, Braun, Tefal, Levi’s, HP, Penti, Paşabahçe gibi birçok seçkin markanın yanı sıra daha birçok markada 29 Kasım’a özel büyük indirimler sunulacak.
Tüketiciler stoklarla sınırlı bu fırsatlara www.amazon.com.tr/beklenen-Cuma ve Amazon.com.tr mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecek.
Seçili Levi’s, Tommy Hilfiger, Jack&Jones ürünlerinde %70’e varan indirim
Seçili bebek ve çocuk sneakerlarda %70’e varan indirim
Karlar Ülkesi kitaplarında %50 indirim
Samsung Galaxy A9’da %40 üzerinde indirim
Oto koltuklarında %30’a varan indirim
Xiaomi cep telefonlarında %30’a varan indirim
Seçili Chicco ürünlerinde %20’ye varan indirim
Günün Fırsatları;
Lego Technic Porsche 911 RSR %50 indirimde
Sennheiser HD 4.50 BTNC kulaklık %48 indirimde
Lenovo Ideapad C340 %27 indirimde
Rowenta RO6951 Süpürge %35 indirimde
Samsung M10 cep telefonu %28 indirimde
Grundig kahve makinesi %27 indirimde
Goon bebek bezleri %40’a varan indirimde
Just Cause 4 PS4 oyunu %74 indirimde
Kimler Neler Demiş?