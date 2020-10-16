Amazon kullanıcıları neden kalıcı olarak engelliyor?

Amazon’un kullanım koşullarına uymamanın yanı sıra, kullanıcılar 2 ana nedenden dolayı “engellenebilir”: Kötüye Kullanım ve Dolandırıcılık.

Bunlar çok geniş kategorilerdir, ancak genellikle şu sebe:

Kötüye kullanım, bir kullanıcının (yani bir alıcı, satıcı, vb.) Bir tür avantaj elde etmek için Amazon’un politikalarını veya süreçlerini kötüye kullanmasıdır. İmtiyaz suistimali, bir müşterinin Amazon’dan defalarca promosyon kredisi, para iadesi veya başka bir tazminat talep ettiği (örneğin, yanlışlıkla siparişlerinin ulaşmadıklarını iddia ederek) bunun yaygın bir örneğidir.

Dolandırıcılık, bir kullanıcının Amazon’da bir tür dolandırıcılık yapması (veya yapmayı planlaması) durumudur. Bu çok geniş bir kategoridir, ancak bazı örnekler şunlardır: sipariş vermek için sahte / çalıntı kredi kartları kullanmak, alıcının satıcının ürününe ilişkin incelemesini değiştirmek için bir alıcının hesabını “hackleyen” bir satıcı, bir alıcının hack’lenmesi ve devralması başka birinin alıcı hesabı vb.

Amazon, tüm bu vakaları manuel ve otomatik olarak araştıran Dolandırıcılık, Risk ve Kötüye Kullanım ekiplerine sahiptir ve kullanıcının dolandırıcılık veya tacizden suçlu olduğunu belirlediklerinde kalıcı olarak kapatacak ve kullanıcının hesaplarını işaretleyecektir. Bu kullanıcı, farklı kimlik bilgileriyle yeni hesaplar bile açamayabilir çünkü Amazon, kendisinin aynı kullanıcı olduğunu anlamaları için tonlarca bilgiye sahiptir.

Etkili bir şekilde, Amazon’un söylediği şey, “eğer bunları yaparsan, işini istemeyiz”. Amazon’un Dolandırıcılık / Risk / Kötüye Kullanım ekiplerinin misyon beyanı şudur: Amazon’u çevrimiçi işlem yapmak için en güvenli ve en güvenilir yer yapmak.