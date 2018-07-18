Amazon’da Grev Var Hem De Prime Day Gününde

Dünyanın en büyük E-Ticaret firması Amazon'da işler karıştı.

Amerika merkezli firmanın en büyük 2. müşteri ağı bulunan Almanya'da başlayacak olan grevlere Polonya ve İspanya'daki Amazon çalışanlarının da katılması bekleniyor.

Yüksek müşteri memnuniyeti ile ün salan firmanın Türkiye'de de bir çok müşterisi bulunuyor. Grev sebebi ise çalışanların daha iş koşullarına sahip olmak ve buna dayalı olarak sözleşmelerinin yenilenmesini istemeleri.

Prime Day gününde grev var

Amazon, yıllık ödeme ile üye olan müşterilerine hızlı teslimat ve indirimli ürün fırsatları sunuyor. Bu sisteme Amazon Prime deniliyor. Amazon, Prime Day adı altında yılda bir günlüğüne üyelerine büyük indirimler sunuyor.

Amazon'dan gelen açıklamaya göre ise Almanya genelinde toplam 12 bin çalışandan bir kısmının iş bırakma eylemine katılacağı ve Prime Day satışlarının etkilenmeyeceği söylendi. Şirketin kadrolu elemanları saat başına 12 Euro kazanıyor.

Geçen yıl da Almanya ve İtalya'daki Amazon personeli ünlü indirim günü Black Friday'de greve gitmişlerdi.

Bu olaylar gerçekleşirken Amazon hisseleri ise dün yüzde 1 civarında artış sergiledi. Yaklaşık 1 trilyon dolar hisse değeri bulunan şirket, dünyanın 1 numaralı şirketi olma yolunda.

Kaynak: Euronews