Amazon Prime Day ilk kez 13 ve 14 Ekim’de Türkiye’de

Türkiye’de ilk kez kutlanacak Amazon Prime Day süresince Bosch, Bose, Fairy, HP, Koton, LEGO®, Lenovo, LG, Logitech, L’Oréal Paris, Omo, Paşabahçe, Philips, Prima, PUMA, Samsung, Sony, Under Armour, Xiaomi ve daha birçok markadan binlerce üründe indirimler Amazon Prime üyelerinin beğenisine sunulacak.

Amazon Prime üyeleri oyuncak, elektronik, moda, güzellik, mutfak ve ev eşyaları gibi birçok kategoride eşsiz indirimlere herkesten önce erişim sağlayabilecekler.

13-14 Ekim İndirimleri

İSTANBUL—28.09.2020 – Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Tüm dünyada her zamankinden daha fazla indirimle gerçekleşecek Prime Day etkinliğine ise bu yıl Türkiye ilk kez dahil olacak. Amazon Prime hizmetinin Türkiye’de hizmete girmesinden sadece haftalar sonra Amazon Prime üyeleri, tüm kategorilerden binlerce üründe geçerli iki günlük muhteşem indirim fırsatlarından faydalanabilecek. ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İralya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya’nın da dahil olduğu Prime Day indirimlerine Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak. İndirimler 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece 00:00’da başlayacak ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. İki gün sürecek Amazon Prime Day indirimlerinde, Prime üyeleri oyuncaktan televizyona, elektronikten modaya, güzellikten mutfak ve ev ürünlere kadar birçok kategoriden tanınmış markalardan binlerce ürüne Amazon.com.tr/primeday adresinden eşsiz indirimlerle erişim sağlayabilecek.

Henüz Prime üyesi değil misiniz?

www.amazon.com.tr/primeday adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime Day’in bir parçası olabilirsiniz.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day’i ilk kez Türkiye’de uygulayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İndirimler, eğlence ve alışverişin en iyi versiyonunu sunan Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day’in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, dünya standartlarında eğlence hizmetleri ve çok daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

Erken Amazon Prime Day İndirimleri Şimdiden Başlıyor

Bugünden itibaren Prime üyeleri 13 ve 14 Ekim’de kutlanacak Amazon Prime Day öncesinde erken indirim fırsatlarından yararlanabilecekler:

Moda: Amazon Prime üyelerine özel Lumberjack, Puma, Under Armour ve U.S. Polo Assn. gibi markaların spor ayakkabılarında 200 TL’ye kadar indirim fırsatının yanı sıra Penti çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı

Amazon Prime üyelerine özel Lumberjack, Puma, Under Armour ve U.S. Polo Assn. gibi markaların spor ayakkabılarında 200 TL’ye kadar indirim fırsatının yanı sıra Penti çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı Kulaklık ve Hoparlörler : Amazon Prime üyelerine özel Bose, Jabra, JBL, Sennheiser ve Sony’nin aralarında bulunduğu markaların kulaklık ve hoparlörlerinde sepette yüzde 10 indirim fırsatı

: Amazon Prime üyelerine özel Bose, Jabra, JBL, Sennheiser ve Sony’nin aralarında bulunduğu markaların kulaklık ve hoparlörlerinde sepette yüzde 10 indirim fırsatı Işıklandırma ve Elektrik Aksesuarları : Amazon Prime üyelerine özel Makel, Philips Lighting ve Tek-İş’in ampul ve priz gibi ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 20 indirim fırsatı

: Amazon Prime üyelerine özel Makel, Philips Lighting ve Tek-İş’in ampul ve priz gibi ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 20 indirim fırsatı Termoslar: Amazon Prime üyelerine özel seçili Stanley termoslarda 50 TL’ye kadar indirim fırsatı

Amazon Prime 15 Eylül’de, Türkiye’deki üyelerine sunduğu birçok ayrıcalık ile hizmete girdi:

Amazon Prime Day: Türkiye’deki Amazon Prime üyeleri, Amazon Prime Day süresince birçok üründe müthiş fırsatlara erişim sağlayabilecekler.

Türkiye’deki Amazon Prime üyeleri, Amazon Prime Day süresince birçok üründe müthiş fırsatlara erişim sağlayabilecekler. Üyelere Özel İndirimler: Her gün yenilenen farklı marka ve ürünlerde geçerli özel indirimlere erişim.

Her gün yenilenen farklı marka ve ürünlerde geçerli özel indirimlere erişim. Ücretsiz teslimat: Elektronikten bilgisayara, kitaplardan modaya kadar 20 kategorideki yüzlerce üründe geçerli hızlı ve ücretsiz teslimat.

Elektronikten bilgisayara, kitaplardan modaya kadar 20 kategorideki yüzlerce üründe geçerli hızlı ve ücretsiz teslimat. Prime Video: Tom Clancy’s Jack Ryan, Carnival Row, Good Omens,ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine erişim.

Tom Clancy’s Jack Ryan, Carnival Row, Good Omens,ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine erişim. Prime Gaming: Grand Theft Auto Online, Roblox ve League of Legends gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişim avantajının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği ve çok daha fazlası.

30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatmak ve daha fazla bilgi almak için, müşteriler amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edebilirler.