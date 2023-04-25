Amazon Prime fiyatı zamlandı

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden olan Amazon, Türkiye pazarına girdikten sonra büyük ilgi gördü. Neredeyse bütün alışveriş sitelerini geride bırakarak zirveye oturdu. Diğer siteler kargo ücretlerine zam yaptıkça Amazon daha çok tercih edildi. Amazon Prime üyeliği ile kargo ücretsiz ve hızlı teslimat, film, dizi izlemek müzik dinlemek oyun oynamak aylık sadece 7.90 TL idi. Bunların yanında Prime üyelerine özel kampanyalar indirimler de uygulanıyor. Görünen o ki Amazon da artan fiyatlara daha fazla direnemedi ve Amazon Prime üyeliğine neredeyse yüzde 400 oranında zam yaptı.

Amazon Prime üyeliği diğer ülkelerde de zamlanmıştı ama Türkiye’ye yansıtılmamıştı. Amazon Prime üyelik fiyatının artık 39 TL olduğunu duyurdu. Amazon Prime üyeliklerinde ilk ay bedava uygulamasına devam ediyor. Birinci aydan sonra fiyat 39 TL olarak devam edecek. Amazonun sunduğu fırsatları düşünürsek bu rakam da oldukça makul gözüküyor.