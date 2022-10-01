Amazon Prime Gaming Ekim ayı ücretsiz oyunları açıklandı

E-ticaret devi Amazon her ay ücretsiz oyunlarını sunmaya devam ediyor. Ekim ayı için tam 7 oyunu kullanıcılarına sunuyor. Amazon’un bedava sunduğu oyunların toplam değeri 847 TL. Her ay farklı oyunlarla Amazon Prime Gaming kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Oyun severlerin beğenisine sunulan oyunlar bu ay da göz dolduracak. Oyun dünyasında popüler olan oyunlara Amazon Prime Gaming ile Ekim ayında ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Ayda 7,90 TL ile Amazon Prime üyeliği elde edip Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlarına ulaşabilirsiniz. Amazon Prime Gaming de Ekim ayında olacak oyunların listesi şu şekilde;

Fallout 76

Total War: Warhammer II

Middle-earth: Shadow of War

Glass Masquerade: Origins

LOOM

Hero’s Hour

Horace

Amazon’un Prime üyeliği sayesinde Prime Video dijital yayın platformunu da ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.