Amazon Prime Gaming Eylül Ayı oyunları açıklandı

e-ticaret devi Amazon’a üye olanlar için sunduğu ücretsiz oyun hizmeti her ay olduğu gibi Eylül ayı içinde devam ediyor. Amazon’un Prime üyelerine sunduğu hizmetlerin yanında verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Verilen bu ücretsiz oyunlar bu ay için 8 oyun olarak belirlendi ve 995 TL değerinde. Oyunlar Eylül ayının başında kullanıma açılacak.

Amazon Prime Gaming’in ücretsiz sunacağı yeni oyunlar arasında Football Manager 2022 ve Assassin’s Creed: Origins yapımlarının da yer alacağı öğrenildi.

Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL.

Amazon Prime Gaming Eylül 2022 Oyunları



Assassin’s Creed Origins

Football Manager 2022

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition