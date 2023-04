Amazon Prime Gaming Nisan ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Amazon, her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Nisan ayı için ücretsiz vereceği oyunların toplam değeri tam 900 TL’yi aşıyor.

Amazon Prime Gaming ayrıcalığı ile elde edilen oyunlar oyun severleri mutlu ediyor. Amazon bazı aylar çıtayı yükseltip AAA plus oyunlar ile kullanıcılarının yüzünü güldürüyor.

Nisan ayında tam 15 oyunu ücretsiz verecek olan Amazon, prime üyelerine de aynı gün ve ücretsiz kargo, prime özel indirimler, prime video gibi hizmetlerde sunuyor. Nisan ayı için açıklanan oyunların içinde en dikkat çeken Wolfenstein: The New Order oldu. Ancak bütün oyunlara aynı gün ulaşamayacaksınız. Her hafta yeni oyunlar hesabınızda olacak.

İşte Nisan ayında ücretsiz verilecek oyunların listesi ve tarihleri;

-Wolfenstein: The New Order 6 Nisan 2023

-Ninja Commando 6 Nisan 2023

-Art of Fighting 3 6 Nisan 2023

-The Beast Inside 13 Nisan 2023

-Icewind Dale: Enhanced Edition 13 Nisan 2023

-Crossed Swords 13 Nisan 2023

-Ghost Pilots 13 Nisan 2023

-Beholder 2 20 Nisan 2023

-Terraformers 20 Nisan 2023

-Metal Slug 4 20 Nisan 2023

-Ninja Masters 20 Nisan 2023

-Looking for Aliens 27 Nisan 2023

-Grime 27 Nisan 2023

-Sengoku 27 Nisan 2023

-Magician Lord 27 Nisan 2023