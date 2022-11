Amazon Prime Gaming’in aralık ayı oyunları ortaya çıktı

Oyun platformları ücretsiz oyunlar sunarak oyun severleri kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Aralık ayına sayılı günler kala Amazon Prime Gaming tarafından verilen ücretsiz oyunların listesi sızdırıldı.

Aralık ayı için kullanıcılarına sunacağı ücretsiz oyunların değeri 336 TL olduğu belirtildi. Amazon Prime üyeliği ile Prime Gaming’e ulaşan kullanıcılar her ay olduğu gibi Aralık ayı içinde çıkacak oyunları araştırmaya başladı. Bu ay için kullanıcılara 5 ücretsiz oyun sunulacak.

Aralık ayı için belirtilen oyunlarlar arasında Banners of Ruin, Doors: Paradox, Quake, Spinch ve A Tale of Two Sons gibi oyunlar yer alıyor.

Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmak için ödemeniz gereken aylık ücret 7,99 TL’dir.