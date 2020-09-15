Amazon Prime Türkiye Aylık 7.90 TL ile Yayında

Amazon, Prime hizmetini nihayet olması gerektiği gibi aktif etti. Aylık 7.90 TL gibi bir fiyattan da hizmet sunmaya başlaması da hizmetin süsü oldu.

Netflix’e benzer bir giriş politikası izleyen Amazon Prime, 30 gün ücretsiz seçeneği sunuyor.

Ayrıca Amazon Prime üyeliğiniz başlayınca aşağıdaki hizmetlere hak kazanıyorsunuz.

Aynı Gün Teslimat İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de (seçili bölgelerde), geçerli ürünlerde bedava, aynı gün teslimat

Ertesi Gün Teslimat İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir ve seçili şehirlerde bedava, ertesi gün teslimat

ve Türkiye’nin dört bir yanında geçerli diğer bedava ve hızlı teslimat seçenekleri: Prime Teslimat

Eğlence – Prime Video

Popüler filmleri ve ödüllü dizileri Türkçe altyazı ile izleme ayrıcalığı: Prime Video

Popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video’da Türkçe altyazılı izle. Dilersen televizyondan, tabletten veya mobil cihazlarından çevrim içi izle, dilersen indir istediğin zaman istediğin yerden izle.

Prime Gaming Hizmeti

Prime Gaming ile her ay ücretsiz oyunlara ve daha fazlasına sahip olma avantajı: Prime Gaming

Prime Gaming ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar için içeriklere erişme avantajını yakala. Ayrıca, her ay ücretsiz oyunlara ve Twitch.tv kanalı aboneliğine sahip ol.

Fırsat Prime

Bitmeden Yakala fırsatlarına 30 dakika önceden erişim imkanı: Fırsatlara Erken Erişim

Sadece sınırlı süre için geçerli olan Bitmeden Yakala Fırsatları’na 30 dakika önceden erişme ayrıcalığına sahip ol. “Günün Fırsatları” sayfasındaki seçili fırsatları herkesten önce sen yakala. Ayrıca, sadece Prime üyelerine özel indirimlerden ve fırsat günlerinden yararlan.

Netflix’in Türkiye içeriklerinden sonra (Atiye, Hakan Muhafız, Aşk 101 ) Amazon’un çok daha kaliteli işlerle gelmesini de beklediğimizi belirtelim.