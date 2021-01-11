Amazon Prime Video Türkiye’nin Ocak 2021 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye’de yeni yılın ilk ayında yayına girecek Amazon Originals dizi ve filmleri açıklandı.

Ocak ayında Amazon Prime Video Türkiye’de “American Gods”ın merakla beklenen üçüncü sezonu ve “James May: Oh Cook”un yanı sıra Emmy ödüllü Mike McMahan’ın “Star Trek: Lower Decks” animasyon dizisi ve Malcolm X ile Muhammed Ali’nin efsanevi gecesini ele alan “One Night in Miami” filmi Amazon Prime üyelerinin beğenisine sunuluyor.

İSTANBUL, 11 Ocak, 2020 – Amazon Prime Video Türkiye’nin Ocak ayı takvimi açıklandı. Ocak ayında Amazon Prime Video Türkiye’de gösterime girecek popüler yapımlar arasında “American Gods”ın 3. sezonu ve “Star Trek: Lower Deck” gibi dizilerin yanı sıra James May’in tek başına gerçekleştirdiği ikinci yapımı “James May: Oh Cook” ve hayatın farklı alanlarından dört ünlü ismin efsanevi gecesini ele alan “One Night in Miami” gibi popüler filmler de yer aldı. Amazon Prime Video Türkiye’de Ocak ayında Amazon Prime üyeleriyle buluşacak tüm yeni yapımlarda Türkçe altyazı seçeneği sunuluyor.

Amazon Prime Video Türkiye Ocak Ayı Takviminden Öne Çıkanlar;

American Gods – 11 Ocak

Mitolojinin eski tanrıları ve günümüzün yeni teknoloji tanrıları arasındaki önlenemez savaşın muhteşem hikayesinin işlendiği American Gods, 11 Ocak’ta Prime Video’ya üçüncü sezonu ile dönüş yapıyor. Ricky Whittle’ın canlandırdığı eski suçlu Shadow Moon karakteri, Ian McShane tarafından canlandırılan gizemli Mr. Wednesday tarafından göreve çağırıldığında, Nors mitolojisinin karizmatik ancak güvenilmez tanrısı Odin’in sadece bir tanrı değil, aynı zamanda Shadow’un babası olduğu ortaya çıkıyor.

James May: Oh Cook – 15 Ocak

James May, tek başına üstlendiği ikinci yapımı ile Prime Video’ya dönüş yapıyor. Yeni formatıyla 15 Ocak’ta sadece Prime Video’da yayına girecek James May: Oh Cook, bir ev ekonomistinin mutfağında izleyicileri etkileyici Uzakdoğu, Akdeniz ve yerel barların etkileyici dünyasına götürüyor. Prime Video üyeleri, evlerinde günlük malzemelerle yapabilecekleri birçok tarifi bu programda bulabilecek.

One Night in Miami – 15 Ocak

15 Ocak’ta Prime Video’da yayına girecek yeni Amazon Original filmi One Night in Miami, 1964 yılında spor, müzik ve politikanın dört sembolünün, tarihin en büyük boks galibiyetlerinden birini kutlamak üzere bir araya geldiği geceyi anlatıyor. Miami Kongre Merkezi’nde ileride Muhammed Ali olarak tanınacak Cassius Clay’in dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston’ı yenmesinin ardından, arkadaşları Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği gece, 40 yıl sonra hala yankı uyandırmaya devam ediyor.

Star Trek: Lower Decks – 22 Ocak

Rick and Morty’nin Emmy ödüllü yapımcısı ve yazar Mike McMahan tarafından hazırlanan Star Trek: Lower Decks, 22 Ocak’ta Prime Video’da Türk izleyicilerle buluşuyor. Dizi, Yıldız Filo’sunun en önemsiz gemisi U.S.S. Cerritos 2380’de görev alan destek mürettebatının hikayesini konu alırken, Star Trek: Next Generation ve Star Trek: Picard’da rol alan aktörler Jonathan Frakes ve Martina Sirtis de cameo rolleri ile yapıma katkıda bulunuyor.