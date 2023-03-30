Amazon’da bahar fırsatları devam ediyor

Dünyanın en büyük sitelerinden olan Amazon indirimli kampanyalarına devam ediyor. Bahar fırsatları adı altında bir çok üründe indirimler başladı.

İlk 8 gün sadece prime üyeleri indirimli ürünlerden faydalanacak. Prime üyesi olmayan kullanıcılar 4 Nisandan itibaren indirimleri görecek. Bahar Fırsatlarını 10 Nisan’da son bulacak. Prime üye olmak için ayda 7.90 TL ücret ödemek gerekiyor.

Dev e-ticaret platformu Amazon teknolojik ürünlerinde de indirime gitti. Kablosuz Bluetooth kulaklık, kablolu kulaklık, kafa üstü kulaklık, monitörler, bilgisayar, tablet, cep telefonları, yazıcılar, oyuncu aksesuarları ve televizyon gibi bir çok üründe kampanya var. İndirim oranları ürünlere göre değişkenlik gösterirken neredeyse yüzde 30’lara varan kampanyalar bulunuyor. Avantajlı fiyatlar sunan amazon kullanıcıları için günün fırsatlarını da sunuyor.

Teknolojik ürünlere gelecek zamlardan önce flaş fırsatları değerlendirebilirsiniz.