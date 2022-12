Amazon’dan yıl başına özel ücretsiz oyunlar

Amazon, Prime kullanıcıları için ayrıcalıklarına devam ederken oyun severleri de unutmadı. Amazon’un yeni yıla özel kullanıcıları için vereceği oyunlar belli oldu.

Amazon Prime Gaming’in yeni yıla özel vereceği ücretsiz oyunları 3 Ocak tarihine kadar oynayabilirsiniz. Oyunların arasında en dikkat çeken Dishonored 2 oldu. Oyunların toplam değeri 425 TL olarak açıklandı.

İşte o oyunlar;

Dishonored 2, Metal Slug, Metal Slug X, Metal Slug 3, Real Bout Fatal Fury, SNK 40th Anniversary Collection , The King of Fighters 2003 , The Last Blade , The Last, Blade 2, Twinkle Star Sprites

Amazon’un ilk üyeliği bir ay boyunca ücretsiz olup sonraki aylar da 7,90 TL’ye satın alabilirsiniz. Prime üyelerine Amazon’da ekstra indirimler uygulanıyor.