AMD Dünyanın En Yüksek Performanslı Masaüstü ve Ultra İnce Dizüstü İşlemcilerini CES 2020’de Duyurdu

AMD yaptığı duyuruyla birlikte, sarsıcı “Zen 2” çekirdek mimarisi ve yenilikçi 7nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve bir SOC tasarımı içinde iyileştirilmiş Radeon™ grafiğin yüksek performansını da barındıran AMD Ryzen™ 4000 Serisi Mobil İşlemci ailesinin parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemcilerini duyurdu. AMD Ryzen Mobil işlemcilerinin üçüncü nesli olan yeni 4000 Serisi, ultra ince ve oyuncu dizüstüleri için rakipsiz performans seviyeleri, önemli tasarım iyileştirmeleri ve muhteşem güç verimliliği sunuyor. AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen ve modern kullanım deneyimlerini gerçek performansla daha fazla dizüstü kullanıcısına sunan AMD Athlon™ 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu. Kullanıcılar ilk AMD Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri, 2020’nin ilk çeyreğinde Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi markalardan satın alabilecekler. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.

Buna ek olarak AMD, beklenen 64 çekirdek 128 thread’li AMD Ryzen™ Threadripper™ 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3D, görsel efektler ve video profesyonelleri için sıra dışı performansı mümkün kılmak için amaca yönelik üretilen 3990X, AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.

Radeon™ Grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemciler



En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran AMD Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ultra ince dizüstüler için sıra dışı performans sağlıyor. Bununla birlikte 90 milyondan fazla dizüstü oyuncusu ve içerik üreticisi ile AMD Ryzen 4000 H-Serisi Mobil İşlemciler, ayarlanabilir 45W TDP ile yenilikçi, ince ve hafif dizüstülerde oyun ve içerik üretimi için yeni standartı belirliyor.

Yeni AMD Ryzen 7 4800U:

Rakibe göre %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı

Rakibe göre %18’e kadar daha hızlı grafik performansı

Yeni AMD Ryzen 7 4800H:

Rakibe göre %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı

Adobe Premiere’de 4K video şifreleme de rakibe göre %25’e kadar daha hızlı

Rakibe göre %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı

MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans

Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru

AMD aynı zamanda performansı verimli olarak iyileştirerek oyun deneyimlerini rakipsiz yeni seviyelere taşıyan, kullanıcıların Ryzen 4000 Mobile İşlemcilerin, Radeon Grafiklerin ve en yeni AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition’ın gücünü kullanmasını sağlayan AMD SmartShift teknolojisinin de detaylarını sundu. Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran AMD SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.

3. Nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X İşlemci



AMD tüm bunlarla birlikte beklenen, dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi AMD Ryzen Threadripper 3990X’i de duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticiler, bu endüstri lideri işlemciyi, 7 Şubat 2020 tarihinde satın alabilecekler.

Bir masaüstü platformunda olan en üst seviye tek soket işlem performansını sunan AMD Ryzen Threadripper 3990X, 3D animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için en iyi çözüm olacak:

Radeon Grafikli AMD Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemciler

Kullanıcılara daha fazla seçenek sunan yeni AMD Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesi, güçlü “Zen” mimarisini, ana akım dizüstülere getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini mümkün kılarken, günlük üretkenlik için gerçek performans ve Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre %86’ya kadar daha hızlı grafik ve %51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunan bu sistemler, 2020’nin başlarında kullanıcılara sunulacak.

Ürün Özellikleri: Ryzen™ 4000 Serisi & Athlon™ 3000 Serisi Mobil İşlemciler



MODEL ÇEKİRDEK/THREAD cTDP (Watt) BOOST/

TABAN FREKANSI (GHz) RADEON™ GRAFİK GPU ÇEKİRDEKLERİ L2 / L3 ARA BELLEK (MB) AMD Ryzen™ 7 4800H 8Ç/16T 45W 4.2 / 2.9 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 7 12 AMD Ryzen™ 5 4600H 6Ç/12T 45W 4.0 / 3.0 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 6 11 AMD Ryzen™ 7 4800U 8Ç/16T 15W 4.2 / 1.8 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 8 12 AMD Ryzen™ 7 4700U 8Ç/8T 15W 4.1 / 2.0 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 7 12 AMD Ryzen™ 5 4600U 6Ç/12T 15W 4.0 / 2.1 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 6 11 AMD Ryzen™ 5 4500U 6Ç/6T 15W 4.0 / 2.3 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 6 11 AMD Ryzen™ 3 4300U 4Ç/4T 15W 3.7 / 2.7 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 5 6 AMD Athlon™ Gold 3150U 2Ç/4T 15W 3.3 / 2.4 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 3 5 AMD Athlon™ Silver 3050U 2Ç/2T 15W 3.2 / 2.3 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 2 5

Ürün Özellikleri: 3rd Gen AMD Ryzen Threadripper 3990X

