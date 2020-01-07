AMD Radeon RX 5600 Serisi de Dahil Dört Yeni Masaüstü ve Mobil GPU Duyurdu

Üstün 1080p Oyun, Nefes Kesen Görseller ve Oyunu Değiştiren Yazılım Özellikleri

AMD, bugün yaptığı açıklamayla birlikte, yepyeni AMD RDNA mimarisi ve 1080p oyunlar için üstün yüksek performanslı ve gerçekçi deneyimler sağlayan, yenilikçi yazılım özelliklerinin gücünü kullanan, AMD Radeon RX 5600 serisi grafik ürünlerini tanıttı.

Yeni AMD Radeon RX 5600 serisi, içerisinde AMD kart üreticilerin özel tasarımlarıyla satışa sunulacak AMD Radeon RX 5600 XT grafik kartı ve yeni Alienware™ Aurora oyuncu bilgisayarı gibi hazır sistemlerle sunulan AMD Radeon RX 5600 grafik kartını barındırıyor. Yeni seride aynı zamanda dünya sınıfı 1080p oyunları dizüstü bilgisayarlara getirmek için tasarlanan AMD Radeon RX 5600M GPU da yer alıyor. Bununla birlikte AMD, en gelişmiş yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarlarını güçlendirmek için Radeon RX 5700M GPU’ları da tanıttı.

AMD RDNA mimarisi ve endüstri lideri 7nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, yüksek bant genişliğine sahip PCIe® 4.0 teknolojisi ve yüksek hızlı GDDR6 bellek barındıran AMD Radeon RX 5600 serisi grafik ürünleri, ultra yüksek seviyede performans ve güç verimliliği sunuyor. Amiral gemisi AMD Radeon RX 5600 XT grafik kartı, rakibine göre günümüzün lider AAA oyunlarında ortalamada yüzde 20’ye kadar daha fazla performans sunarken, popüler espor oyunlarında ise yüzde 10’a kadar daha fazla performans sağlıyor.

Dünya sınıfı performans ve güç verimliliği sunan AMD Radeon RX 5600 serisi grafik ürünleri, daha yüksek seviyedeki AMD Radeon RX 5700 serisi grafik ürünlerinin tüm yeteneklerini ve gelişmiş Radeon Software özelliklerini sağlıyor:

AMD RDNA Mimarisi – Üstün performans, ölçeklendirilebilirlik ve güç verimliliği için üretildi ve oyunun geleceğini güçlendirmek için tasarlandı.AMD RDNA ile güçlendirilen Radeon RX 5600 serisi, bir önceki nesil Graphics Core Next (GCN) mimarisi tabanlı Radeon RX 590 grafik kartına göre 2.1 kata kadar daha yüksek watt başına oyun performansı sunuyor.

Radeon Boost – Dinamik olarak görüntü çözünürlüğünü düşürüp, kare oranlarını ve akıcılığı artırarak, görüntü kalitesinde anlaşılabilen bir değişim olmadan oyunu hızlandırır. 1440p’de Overwatch’ta yüzde 37’ye kadar performans artışıyla birlikte hızlı aksiyona sahip oyun sahnelerine ekstra performans sunar.

Radeon Anti-Lag – Radeon Anti-Lag giriş gecikmesini gözle görülür oranda azaltarak, Apex Legends’ın yüzde 22’ye kadar daha hızlı olmasını sağlar, böylece oynanışta rekabetçi bir avantaja sahip olursunuz.

Radeon Görüntü Keskinleştirme (RIS) – DirectX® 9, 11, 12 ve Vulkan® oyunlarında upscaling ve post-process efektleri tarafından yumuşatılan oyun içi görsellere netlik ve keskinlik sağlar. Radeon GPU upscaling ile çalıştığında RIS, yüksek çözünürlüklü ekranlarda keskin görseller ve akıcı kare oranları sunar.

AMD FidelityFX – Oyun geliştiricilerin oyunlarını güzel gösteren yüksek kaliteli işlem sonrası efektleri eklemelerini kolaylaştıran, bununla birlikte görsel kalite ve performans arasındaki dengeyi sağlayan, açık kaynaklı bir araçtır. GPUOpen üzerinden ulaşılabilen FidelityFX, Kontrast Uyumlu Keskinleştirme (CAS) özelliği sayesinde, geleneksel görsel keskinleştirme rutinleri sırasında oluşan bozulmaları en aza indirirken, düşük kontrastlı alanlardaki detayları ortaya çıkarır.

Model

İşlem Ünitesi

Akış İşlemcileri

TFLOPS

GDDR6

Oyun Frekansı (MHz)

Boost Frekansı (MHZ)

Bellek Arayüzü

Radeon RX 5600 XT

36

2304

7.19’a kadar

6GB

Up to 1375

Up to 1560

192-bit

Radeon RX 5600

32

2048

6.39’a kadar

6GB

Up to 1375

Up to 1560

192-bit

Radeon RX 5700M

36

2304

7.93’a kadar

8GB

Up to 1620

Up to 1720

256-bit

Radeon RX 5600M

36

2304

5.83’a kadar

6GB

Up to 1190

Up to 1265

192-bit

AMD FreeSyncPremium ve FreeSyncPremium Pro

Dünyanın en büyük adaptif senkronizasyon monitör ekosisteminin bu ay içerisinde 1000 adet sertifikalı monitöre ulaşması bekleniyor ve altı yıl önce tanıtılmasından bu yana hızlanarak büyüdü. Aynı anda oyuncu ekipmanlarının performansı ve çeşitliliği de dramatik olarak arttı. Bu yüzden tabanda AMD FreeSynckategorisi olmak üzere AMD, yeni AMD FreeSyncPremium sınıflarıyla oyuncuların en iyi, yüksek tazeleme oranlı ve ultra akıcı oyun deneyimlerini kolay anlamalarını sağlıyor:

AMD FreeSyncTeknolojisi – AMD’nin kapsamlı sertifikasyon sürecini geçen monitörler, dizüstü bilgisayarlar ve TV’ler için akıcı, yırtılmasız ve düşük gecikmeli performans sağlar.

AMD FreeSyncPremium Teknolojisi – FreeSyncsınıfının üzerinde yer alan bu teknoloji, ciddi oyunculara akıcı, yırtılmasız oynanışı, minimum FHD çözünürlükte, en az 120Hz tazeleme oranıyla ve düşük kare oranı telafisi (LFC) teknolojisine destek veren monitörleri barındırıyor.

AMD FreeSyncPremium Pro Teknolojisi – Zirve performansta akıcı oynanışı, büyüleyici yüksek dinamik menzil (HDR) görsellerle sunarak, gerçek HDR deneyimini sağlar.

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