Amiral Gemisi Katili Nokia 8 Özellikleri ve İnceleme

Nokia'dan Amiral Gemisi Telefon Denemesi: Nokia 8

Nokia Android ile çalışan ilk amiral gemisi telefonu Nokia 8 detayları ortaya çıktı. Küresel düzeyde yayınlanan ilk amital gemisi telefon olacak. Bu sene sonuna kadar çıkacak bir çok flagship telefonla benzer özellikleri taşıyan Nokia 8 yıllar sonra aradığını bulabilecek mi? Bize göre amiral gemisi katili olabilir. İncelemeyi okuduktan sonra yorumlarınızı bekliyoruz.

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Nokia geçmişte kameraya önem vere bir markaydı. Aslında o yıllarda pek fazla önem verilecek nokta da bulunmuyordu. Bir çok benzersiz kamera denemesi yaptı. Günümüzde ise kamera dışında bir çok donanım özelliği ile baş etmek zorunda.

Nokia 8 Kısa Tarihi

HMD Global, 8 ay önce Nokia marka lisansını satın aldı ve Nokia 3,5 ve 6 serilerini piyasa süren Finlandiya firmasıdır. Bu orta seviye telefonlardan sonra güçlü bir telefon bekleniyordu. Bakalım bu işi ne kadar iyi yapacaklar?

Tasarım

İlk bakışta iyi bir iş çıkarmışlar gibi gözüküyor. Nokia 8 son 3 tasarımın izlerini taşıyor. Nokia 8, mat gümüş, mat mavi, parlak mavi ve bakır renklere sahip olacak. 700 nit parlaklık içeren bir ekranı bulunuyor. 5.3 inçlik QHD 2,560 x 1,440 IPS LCD ekran bulunuyor. Telefon çok canlı ve berrak gözüküyor. Girintili bir ana menü butonuna sahip olan cihazda parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Arka kısmında parmak izi bırakacak kaygan bir yapı var. Suya dayanıklı değil. IP54 derecelendirmeli. Sadece su sıçratmalarına dayanıklı. Hangi telefon değil ki?

%69.4 ekranı oranı ile kötü bir görünüm sunuyor. Sonsuz ekran ile gelen Galaxy S8 kadar iyi bir tasarıma sahip değil.

Performans ve yazılım

Ekran 5.3 inç IPS LCD ekran

2560 x 1440 çözünürlük

554 ppi

700 nit parlaklık

Corning Glass 5, 2.5D cam İşlemci Snapdragon 835 MSM8998 (4 * 2.45 GHz, Qualcomm Kryo + 4 * 1.8 GHz Kryo) GPU Adreno 540 Veri deposu 4 GB RAM Depolama 256 GB'a kadar 64 GB microSD desteği Kameralar Arka kamera: ZEISS optik, 1,12 μm, f / 2,0 açıklık, 76,9 derece görüş, PDAF, IR uzaktan kumanda aleti, çift ton flaşlı 13 MP (Renkli + OIS) + 13 MP (Mono) Ön kamera: 13MP PDAF, 1,12 Μm, f / 2.0 diyafram, 78.4 derece görüntü, ekran yanıp sönüyor Ağ Ağlar:

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: 1, 2, 5, 8

TDS-CDMA: 34, 39

LTE: 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,39 , 40, 41Şebeke hızı: LTE Kat. 9, 3CA, 450Mbps DL / 50Mbps UL Bağlantı USB Type-C

USB3.1 Gen 1 (5 Gbps)

3,5 mm kulaklık girişi

Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçeği, E-pusula, Jiroskop, Parmak izi sensörü, Hall sensörü, Barometre

802.11 a / b / g / n / ac MIMO)

Bluetooth 5.0

GPS / AGPS + GLONASS + BDS

NFC

ANT + Su direnci Hayır, ancak su sıçramasına karşı IP54 derecelendirmesi Ekstra özellikler Çift veya tek SIM, önden monte edilmiş parmak izi tarayıcı pil 3,090 mAh batarya Takılı

Olmayan

Hızlı Şarj 3.0 Yazılım Android 7.1.1 Nougat, Android O 'yakında geliyor' Renkler Parlak Mavi, Parlak Bakır, Temperli Mavi ve Çelik Boyutlar ve ağırlık 151.5 x 73.7 x 7.9 mm

160 g

Teknik özellik bakımından Nokia 8 güzel bir gösteri yapıyor. Diğer amiral gemileri karşısında sağlam duruyor. 2.45GHz'lik işlemcisi Snapdragon 835 ile desteklenmiş. 4GB RAM bulunan cihaz performans sorunu yaşamayacak gibi gözüküyor.

Cihazda ayrıca ısıyı dağıtan bakır bir boru yapısı var. Bu da telefonun tek noktadan ısınmayacağı anlamına geliyor. Pil kullanım süresinin artması planlanmış. Yine güzel bir mühendislik denemesi olarak antenlker hem aşağıda hem de yukarıda var. El altında çekim gücünü düşürmemesi için planlanmış.

Nokia 8, 64 GB dahili depolama ile birlikte gelirken çift sim ve tek sim olarak ayrı modellerde tasarlanmış. İkinci SIM girişi depolama alanını 256 GB'a kadar genişletmek için bir SD kartı desteği sunuyor. Hızlı Şarj 3.0 kullanan cihaz 3090mAh kapasitede pile sahip

Cihaz stok yazılıma yazın bir Android sürümü ile gelecek. Android 7.1.1 kullanacak cihaz Android 8 güncellemesini almak için çok beklemeyecek. Ayrıca HMD, telefonun Android 8 güncellemesini çok hızlı alacağının da sözünü veriyor.

Kamera

Şovun yıldızı kamera. HMD ve Zeiss arasındaki ortaklığında cihazda çift kamera bulunuyor. Arka kısımda iki sensör bulunuyor ve birisi renkli diğer tek renkli çekim yapıyor. Görüntü Füzyon Teknolojisi kullanarak daha fazla kontrastla resim çekebiliyor. Bu özellik daha önce Honor 9 ve Huawei P10'da da bulunuyordu. İki tonlu bir flaşı bulunan cihaz da her iki açıklık da f / 2.0. bulunuyor.

Her iki arka sensör de 13 MP kullanırkan ön yüzde şaşırtıcı bir şekilde aynı sensörü kullanıyor. Selfie çekimleri için otomatik odaklanmaya sahip olacağını anlamına geliyor. Galaxy S8'de de bulunan bir özellik. Vlogger'lar için çok çok iyi bir özellik.

Facebook Live veya Youtube üzerine doğrudan video aktarımı da yapabiliyor.

Fakat kamerada manuel ayarlar bulunmuyor. Güçlü bir kamerada önemli bir eksiklik. 3. parti uygulamalara ihtiyacınız olacak. Ses kaydında Ozo Audio kullanıyor. Bu, daha önce sadece Hollywood tarafından kullanılan VR fotoğraf makinelerinde bulunan özellik. İlk defa bir mobil cihazda görülüyor.

Birden çok mikrofon kullanarak, yüksek bir dinamik aralık yakalayabilir ve binoral ses kaydı yapabilir. Bu, kulaklıklar ile Facebook canlı akışınızı izleyen birinin, belirli yazılımların kendisine ait olmasına gerek kalmadan stereo sesi duyması anlamına gelir. Canlı yayınlaarınzı oldukça iyi bir ses deneyimi daha da güzelleşecek.

Nokia 8, 6 Eylül 2017 tarihinde 599 Euro fiyatıyla satışa sunulacak. Amiral gemisi bir telefon için rekabetçi bir fiyat politikasına benziyor. 20108'de fiyatının daha da düşeceğini varsayarak güzel bir fiyata sahip olacak. Türkiye fiyatları için bir şey demek zor. Oyunu 3500 TL'den açıyoruz. Bakalım neler olacak.