Android 12L güncellemesi alacak Samsung telefonlar

Yazılım konusunda her geçen gün seviye atlayan Samsung, katlanabilir telefonları için Android 12L güncellemesini sunacağını açıkladı. Söz konusu güncelleme Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 için gelecek.

Samsung, güncelleme konusunda en çok çalışan şirketlerden biri. Yazılım departmanında önemli aşamalar kaydeden teknoloji devi, eski kötü günlerini geride bıraktı ve tüm ön yargıları da kaldırdı. Piyasada katlanabilir telefonlarıyla da öne çıkan Samsung, bu telefonların özelliklerini daha da geliştirecek bir güncellemenin müjdesini verdi.

Android 12L güncellemesi alacak Samsung katlanan telefonlar



Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Z FLIP 3 VE FOLD 3’E ANDROID 12L GELİYOR

Kullanım deneyimini ciddi oranda iyileştiren Samsung, büyük ekranlı katlanabilir cihazlarına yenilenmiş bir görev çubuğu deneyimi getirdi. Ayrıca, çoklu görev modlarına hızlı bir şekilde başlamak için bir çift yeni hareket ve kapak ekranını kullanarak özçekim yapma özelliği de eklendi.