Ana Sayfa / Android / Android 5.0 ve 5.1 Wireless Problemi Çözümü

Android 5.0 ve 5.1 Wireless Problemi Çözümü

PetaBayt 19 Mart 2015 Android 52 Yorum

Her işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi Android üzerinde de her güncellemede de bazı sorunlar yaşanabiliyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Android 5 büyük bir güncelleme olduğu için özellikle eski model cihazlarda sorunlar daha büyük olabiliyor. Rapor edilen en büyük sorunlardan birisi de kablosuz ağda yani Wireless stabilite ve performans sorunları.

Lollipop yüklemesini aldıktan sonra çoğu kullanıcı wii-fi ağlarına bağlanmayı başaramadı. Hatta bağlansa bile internete çıkış yapamadı. Bu sorunu yaşayanlar Android 5.1 güncellemesini aldıktan sonra artık böyle bir problem yaşamadıklarını belirtirken yine bir çoğu problemin devam ettiğini rapor ediyorlar.

Sorunları çözülen cihazlar arasında Nexus 4 ve Nexus 5 bulunmakta.

Aşağıda bu sorunu yaşarsanız yapmanızı gerekenleri anlatacağız. Bu çözümlerden birisi veya birkaçı Wi-fi sorununuza tam çözüm olamayabilir.

Android cihazınızı ve Wi-Fi modeminizi yeniden başlatın

Bazen Android cihazınızda yaşanan bağlantı sorunlarına çözüm olabilir. Cihazınızı ve modeminizi yeniden başlatın.

Wi-fi bağlantılarını değiştirme

Eğer 5GHz Wifi ağına bağlanıyorsanız (veya 2.4) bu bandı değiştirip otomatik frekansı seç yapın.Yine sortun çözülmez ise klasik band 2.4GHz bandını seçin. Bu menü Andorid 5.0 kullanan LG G3'te bulunmuyor. Gerçi böyle bir sorunu da yok.

Ayarlar -> Wi-Fi -> Gelişmiş ->

Wifi bağlantılarınızı temizleyin ve tekrar ekleyin

Yukarıdaki yöntemler işinize yaramazsa kablosuz bağlatıda ekli olanları silin ve tekrar yükleyin. Bağlı olduğunuz ağın üzerine basılı tutup "ağı unut" seçeneği ile kaldırabilirsiniz.

Daha sonra Wireless ağ bulmayı kapatın ve 30sn sonra tekrar açın.

DNS değiştirme

Android cihazınız ile Wifi ağına bağlanamıyorsanız DNS değiştirmeyi deneyin.

Android 5'i fabrika ayarlarına alın

Bu işlemlerin hiçbirisi işinize yaramadıysa son çare cihazınızı yeniden kurmayı deneyin. Fabrika ayarlarına almak Android 5 yüklemenizi silmeyecektir.

Etiketler

Hakkında PetaBayt

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En Gelişmiş Google Klavyesi GBOARD

Google en sonunda Android klavyesini indirmeye sundu Ayrıca Android klavyesini yeni bir isimle indirmeye sunmaya …

52 Yorum

  1. Süreyya
    14 Mayıs 2015 at 00:40

    Malesef açıklanan yöntemlerin hiç biri fayda etmiyor.(Nexus 5). Wifi sorunu bir türlü bitmedi, kafasına göre takılmakta. 15 gündür HDSPA da çalışmıyordu yeni başladı kendi kendine…

    Cevapla
  2. Dervis
    09 Ağustos 2015 at 23:42

    Nexus 5 kullanıcısıyım. Yaklaşık 2 haftadır kablosuz internete bağlanamama sorunu yaşıyorum. 2 kez format attım. olmadı ve bu yöntemlerin hiç biri işe yaramıyor. Ankara Necatibey Caddesindeki LG Servisine gidip sorunu söylediğimde bana direk anakart değişecek dedi. Fiyatı da 550 tl gibi birşey dedi yanlış hatırlamıyorsam. Daha telefona bakmadınız bile, sorunun neresinde olduğuna bakıp öyle bir fiyat vermeniz mümkün mü diye sorduğumda, LG’nin kendilerine (masasındaki anakartlardan birinin küçük bir parçasını göstererek) isterse şu parçada bozukluk olsun, LG bize anakart değişimi yapmamızı söylüyor dedi. Nexus 5’imi vermeden çıktım bende. Hala kablosuz internete bağlanıyorum :((( Google bu işe bir el atmak da gecikmedi mi , attı da benim mi haberim yok?

    Cevapla
  3. MUSTAFA
    26 Ağustos 2015 at 21:47

    BENİM LG G4 TELEFONUM DA AYNI ŞEKİLDE BAĞLANMIYO MODEMİN YANINA KOYUYORUM YİNE FAYDA YOK.BUGÜN ALDIM MORALİM ÇÖKTÜ RESMEN. TELEFON BUGÜN İSTANBULBİLİŞİM.COM DAN KARGO İLE GELDİ.TELEFON AÇILIŞTA HOŞGELDİNİZ FALAN FİLAN BAŞLANTMASINI YAPMADI. AYRICA KORE’CE AÇILDI. İNTERNETTEN BAKARAK DİLİNİ DEĞİŞTİRDİM. WİFİ GEÇMİŞİNDE 2 TANE WİFİ AĞI KAYITLIYDI. ELİNE ALIP BAKMADIKÇA TELEFON ALMAK SIKINTILI.

    Cevapla
  4. Badman
    26 Ekim 2015 at 17:09

    telefonum LG G3 ve internet modemime reset attım ayarları tekrar yaptım ancak ağı seçdiğimde ”kaydedildi” diyor başkada bişey olmumyor öyle kalıyor lütfen acil yardım edin arkadaşlar…

    Cevapla
  5. seda
    31 Ekim 2015 at 20:17

    Merhaba LG G4 kullanicisiyim telefonum wife baglantisi bozuldu. Internete wife uzerinden baglanamiyorum. Wife olan yerde bir isik yanip sonuyo surekli. Herhangi bir agda aramama izin vermiyo. Wife a tiklayamiyorum bile neyapabilirim

    Cevapla
    • PetaBayt
      31 Ekim 2015 at 21:24

      Fabrika ayarlarına alın.

      Cevapla
    • Çağdaş
      12 Nisan 2016 at 15:24

      Aynı sorun bndede var media markt a garantiye verdim 2. defa haber bekliyorum. İlkinde yazılım güncellemesi yapıp geri verdiler. Dedimki tekrar edecek çünkü bu telefonlarda kronik bir anakart sıkıntısı var dedim. Tekrarlarsa geri getirin dediler bnde verdim 2. defa şu an haber bekliyorum.

      Cevapla
      • PetaBayt
        12 Nisan 2016 at 16:48

        Media Markt’ın kendisi mi bakıyor servise. Eğer öyleyse yine yazılım atıp geri verirler. LG servisine gönderin TR garantili ise. Hoş onlarında iyi olduğu söylenemez ama en azından kart değişimi vs yaparlar.

        Cevapla
  6. Mehmet Fatih
    22 Ocak 2016 at 05:06

    Hocam merhaba Samsung Galaxy Note 3 kullanıcısıyım 2 aydır wi-fi sorunum var. Telefonumun wi-fi bölümü hiç açılmıyor. Aynı zamanda bluetooth da aynı. İki bölümde hiç açılmıyor. Hiçbir sitede çözüm bulamadım. Telefona yeni ROM attım fayda etmedi. Fabrika ayarlarını sıfırladım fayda etmedi. Ne yapmalıyım ? Şimdiden teşekkürler.

    Cevapla
  7. ismail yıldırım
    28 Ocak 2016 at 14:20

    lg g3 wi fi sorunum var sadece iş yerindeki wifi ye bağlandı diyor ve wifi yanında ünlem işareti çıkıyor sayfa açmıyor ama başka biryerde sorun yaşamadım

    Cevapla
  8. mehmet develi
    04 Mart 2016 at 22:57

    g4 wifi görmüyor bazen görüyor ama bağlanamıyor wifi ikonu sürekli yanıp sönüyor 2 aylık tlf.fabrika ayarlarına döndüm düzelmedi servise gönderdim intel ilt. wifi yi degişitrmişler tlf. geldi kurlum yaptım 3 saat kadar çalıştı sonra aynı sorunu yaşadım ne yapabilirim teşekkürler.

    Cevapla
  9. Mutta
    30 Mart 2016 at 16:11

    Malesef bu Wifi sorunu lg g3tede var birtürlu bağlanmıyor

    Cevapla
  10. Talay
    05 Haziran 2016 at 01:58

    wifi bağlantısına izin verilmiyor sorunu bende de fabrika ayarlarına döndürdüm ama çare olmadı boşuna denemeyin yarın servise götüreceğim

    Cevapla
  11. Lg g2 wifi ve bluetooth sorunu
    26 Haziran 2016 at 00:17

    Acillll!!!
    Merhaba arkadaşlar lg g2 telefon um wifi ve bluetooth sorunu var surekli açılıyor diyor fakat acilmiyor ve fabrika ayarlarina da döndüm ayni şekil yardim lutfen resimli ve ya turkce kelimelerle detayli birsekilde anlatilirsa. Sevinirim Allah razi olsun teşekkürler

    Cevapla
  12. S.Ahmet
    27 Haziran 2016 at 00:35

    Aynı şekilde sorun bendede var nasıl olucak bilmiyorum LG G3 Telefonum.

    Cevapla
  13. Zeki
    03 Temmuz 2016 at 04:13

    Merhaba yeni aldım router 2.4 ve 5 ghz bandında yayın yapıyor g2 de 5 ghz bandı yani ac desteği var diye biliyorum fakat router da 5 ghz bandına geçtiğimde telefon router yaydığı ağı görmüyor kuzenimde iphone 6 var 5 ghz bandından yayını görüyor. Sorun şu ki telefondan 2.4 ve 5 ghz bandı seçeneğide yok bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürker.

    Cevapla
  14. ismet eren
    14 Ağustos 2016 at 17:40

    https://youtu.be/x3dAXL6J04E telefonu samsung olanlar için

    Cevapla
  15. Tunahan
    26 Ağustos 2016 at 08:56

    Lg v10 kullanıcısym aynı sorun bende de var wi-fi açılıyor diyo ama acilmio teli format attım aynı çözümü yokmu?

    Cevapla
  16. Ömer faruk ateş
    05 Eylül 2016 at 17:25

    Bende lg k8 var wifi bluetooth ve eifi alanı açılıyo yazıyo açılmıyo oto. Kapanıyor lütfen bi çözüm varmı

    Cevapla
  17. öztürk
    10 Eylül 2016 at 22:54

    GERÇEKTEN FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜRMEK AKLIMA GELMEMİŞTİ

    Cevapla
  18. metin
    23 Kasım 2016 at 20:34

    arkdaşlar aynı sorun bende başladı wifi mobil veri ve bluetooth acılıyor diyor ama acılmıyor hard reset attım geçici olrak sorun 5 dakikalıgına kalktı ama aniden kapanıp tekrar acıldı açılışta androit beam yükleniyor yazısı geldi sonra normal bi şekilde acıldı ama sorun devam etti rom atmayı denedim sürümü 6.1 yaptım sorun gene geçici olarak düzeldi ama sonunda kendini resetledi ve wifi ve bt sorunu devam ediyor ama mobil veri sorunu düzeldi bi çözüm daha var ama şuan denememe dim olursa burdan paylaşırım

    Cevapla
  19. furkan d
    05 Aralık 2016 at 17:50

    Hic bir wifi bendede cekmiyo acilmiyoda 2 gundur telefonculari geziyorum yapabilen olmadi en sonunda biyer yapabilecegini soyledi fiyat:75 tl anakartta wifi entegresi degisicekmis ve riskli bir islemmis

    Cevapla
  20. Abdil
    19 Aralık 2016 at 14:16

    Lg g3 var yere düştükten sonra bluetooth ve Wifi açılıyor yazıyor ama açılmıyor ne yapılabilir

    Cevapla
  21. Arif dikmen
    21 Aralık 2016 at 21:15

    Arkadaşlar benimde wifi ile bluetooth sorunu var açılıyo yazıyı ama açılmıyo lütfen yardım edin

    Cevapla
  22. emre
    31 Aralık 2016 at 08:02

    şuna anlam veremiyorum alternatif çözüm yolları sunuyorsunuz ama sonuç 0 elde var 0 ya arkadaş bir şey yazarken suraya kesin sonuçlar ile gelin sunu yapın bunu yapın demeyin kesin sonuç ne ise onu yapım birde şu var baska sayfadan kopyala yapıstır bitti sorun çözülüyormu oluyormu olmuyormu bi araştırın ya ???

    Cevapla
    • PetaBayt
      31 Aralık 2016 at 11:09

      1 yil oncesindeki mevcut android surumu icin yazilmis bir yazi. Bu sorunun kesin bir cozumu olmasi mumkun degildir. Siz bulursaniz eger memnuniyetle yayinlariz.

      Cevapla
  23. Alperen
    13 Ocak 2017 at 20:06

    Benim cihazım LG G PAD 7.0
    Benim cihazımdaki sorun tablet kapanınca Wi-Fi ağlarını unutuyor. Ne yapmalıyım

    Cevapla
  24. Muhammet
    17 Ocak 2017 at 05:24

    Lg g2 Telefonun wifisini acıyorum hiçbir ağ falan bulmuyo bi anda kesildi gitti vifiyi acıyorum kendisi kapatıyor ip adresine ulaşılamıyor diyo ne yapmam lazim yardımcı olursanız sevinirim

    Cevapla
  25. Gamze
    22 Ocak 2017 at 16:48

    Lg g3 kullanıyorum. Wifi şifresini doğru giriyorum fakat kaydedildi diyor bağlanmıyor. Bu sorunu bazı başka modemlerde de yaşıyorum. Sorun nedir acaba?

    Cevapla
    • tarık
      23 Ocak 2017 at 16:16

      bende de aynı sorun var kafasına göre takılıyor, bazen 2-3 saat bağlanıyorum bazende modemin yanında modem devre dışı diyor, kaydedildi diyor tık yor. keyfe keder muamele yapıyor benim telefon, anakart değişecek diyorlar ama sadefce wifi entgresi değişsse yeter bakalım.

      Cevapla
  26. Sule
    17 Şubat 2017 at 11:22

    Merhaba telefonum lg g3 geçen gün bazı gereksiz programları sildim sildikten sonra wifi modeme baglanmiyor telefonu da modemi de kapatıp açtım ama yine de çalışmıyor yardımcı olur musunuz lütfen ?

    Cevapla
  27. ismail
    17 Şubat 2017 at 19:41

    arkadas yorumları okudum hepsine 3 standart cevabiniz var ama bu cevaplarınız sorunu çözmüyo bilmiuosanız boş konusmayın

    Cevapla
  28. Serkan
    09 Mart 2017 at 00:21

    Msrhaba lg g3 telefonum var. Wifi ve bluetooth baglaniyor diyor ama baglanmiyor. Gelismis seceneginde ise mac ve IP adresi kisminda ulasilamiyor demekte. Donanimsal mi yazilimsal bir problem midir acaba? Reset, hard reset, vpn yukledim( belki vpn uygulamanin kendisi atayabilir dusuncesiyle) ama cihazin mac ve IP adresine ulasilamamakta, sanki yazilimsal gibi geliyor ama rootlayip android yukleyenlerde bile cozum olmamış, ne deneyebiliriz acaba alternatif bir yol olarak?

    Cevapla
  29. erkan yesilkan
    03 Haziran 2017 at 13:10

    Alternatif yol sunuyorum arkadaşlar. Benim gibi telefonu duvara fırlatın, sonra deneyin. Baktınız olmuyor elinize bir çekiç alın kuvvetlice bir kaç kez vurun. Sonra cihazı açın, çalışacaktır. Allah belanı versin LG gibi senin. Kuruşuna kadar haram olsun.

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petabayt - Teknoloji Haberleri © 2017 Tüm hakları saklıdır