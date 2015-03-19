Android 5.0 ve 5.1 Wireless Problemi Çözümü

Her işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi Android üzerinde de her güncellemede de bazı sorunlar yaşanabiliyor.

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Android 5 büyük bir güncelleme olduğu için özellikle eski model cihazlarda sorunlar daha büyük olabiliyor. Rapor edilen en büyük sorunlardan birisi de kablosuz ağda yani Wireless stabilite ve performans sorunları.

Lollipop yüklemesini aldıktan sonra çoğu kullanıcı wii-fi ağlarına bağlanmayı başaramadı. Hatta bağlansa bile internete çıkış yapamadı. Bu sorunu yaşayanlar Android 5.1 güncellemesini aldıktan sonra artık böyle bir problem yaşamadıklarını belirtirken yine bir çoğu problemin devam ettiğini rapor ediyorlar.

Sorunları çözülen cihazlar arasında Nexus 4 ve Nexus 5 bulunmakta.

Aşağıda bu sorunu yaşarsanız yapmanızı gerekenleri anlatacağız. Bu çözümlerden birisi veya birkaçı Wi-fi sorununuza tam çözüm olamayabilir.

Android cihazınızı ve Wi-Fi modeminizi yeniden başlatın

Bazen Android cihazınızda yaşanan bağlantı sorunlarına çözüm olabilir. Cihazınızı ve modeminizi yeniden başlatın.

Wi-fi bağlantılarını değiştirme

Eğer 5GHz Wifi ağına bağlanıyorsanız (veya 2.4) bu bandı değiştirip otomatik frekansı seç yapın.Yine sortun çözülmez ise klasik band 2.4GHz bandını seçin. Bu menü Andorid 5.0 kullanan LG G3'te bulunmuyor. Gerçi böyle bir sorunu da yok.

Ayarlar -> Wi-Fi -> Gelişmiş ->

Wifi bağlantılarınızı temizleyin ve tekrar ekleyin

Yukarıdaki yöntemler işinize yaramazsa kablosuz bağlatıda ekli olanları silin ve tekrar yükleyin. Bağlı olduğunuz ağın üzerine basılı tutup "ağı unut" seçeneği ile kaldırabilirsiniz.

Daha sonra Wireless ağ bulmayı kapatın ve 30sn sonra tekrar açın.

DNS değiştirme

Android cihazınız ile Wifi ağına bağlanamıyorsanız DNS değiştirmeyi deneyin.

Android 5'i fabrika ayarlarına alın

Bu işlemlerin hiçbirisi işinize yaramadıysa son çare cihazınızı yeniden kurmayı deneyin. Fabrika ayarlarına almak Android 5 yüklemenizi silmeyecektir.