Android 5.0 ve 5.1 Wireless Problemi Çözümü

Her işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi Android üzerinde de her güncellemede de bazı sorunlar yaşanabiliyor.
Android 5 büyük bir güncelleme olduğu için özellikle eski model cihazlarda sorunlar daha büyük olabiliyor. Rapor edilen en büyük sorunlardan birisi de kablosuz ağda yani Wireless stabilite ve performans sorunları.
Lollipop yüklemesini aldıktan sonra çoğu kullanıcı wii-fi ağlarına bağlanmayı başaramadı. Hatta bağlansa bile internete çıkış yapamadı. Bu sorunu yaşayanlar Android 5.1 güncellemesini aldıktan sonra artık böyle bir problem yaşamadıklarını belirtirken yine bir çoğu problemin devam ettiğini rapor ediyorlar.
Sorunları çözülen cihazlar arasında Nexus 4 ve Nexus 5 bulunmakta.
Aşağıda bu sorunu yaşarsanız yapmanızı gerekenleri anlatacağız. Bu çözümlerden birisi veya birkaçı Wi-fi sorununuza tam çözüm olamayabilir.
Android cihazınızı ve Wi-Fi modeminizi yeniden başlatın
Bazen Android cihazınızda yaşanan bağlantı sorunlarına çözüm olabilir. Cihazınızı ve modeminizi yeniden başlatın.
Wi-fi bağlantılarını değiştirme
Eğer 5GHz Wifi ağına bağlanıyorsanız (veya 2.4) bu bandı değiştirip otomatik frekansı seç yapın.Yine sortun çözülmez ise klasik band 2.4GHz bandını seçin. Bu menü Andorid 5.0 kullanan LG G3'te bulunmuyor. Gerçi böyle bir sorunu da yok.
Ayarlar -> Wi-Fi -> Gelişmiş ->
Wifi bağlantılarınızı temizleyin ve tekrar ekleyin
Yukarıdaki yöntemler işinize yaramazsa kablosuz bağlatıda ekli olanları silin ve tekrar yükleyin. Bağlı olduğunuz ağın üzerine basılı tutup "ağı unut" seçeneği ile kaldırabilirsiniz.
Daha sonra Wireless ağ bulmayı kapatın ve 30sn sonra tekrar açın.
DNS değiştirme
Android cihazınız ile Wifi ağına bağlanamıyorsanız DNS değiştirmeyi deneyin.
Android 5'i fabrika ayarlarına alın
Bu işlemlerin hiçbirisi işinize yaramadıysa son çare cihazınızı yeniden kurmayı deneyin. Fabrika ayarlarına almak Android 5 yüklemenizi silmeyecektir.
Malesef açıklanan yöntemlerin hiç biri fayda etmiyor.(Nexus 5). Wifi sorunu bir türlü bitmedi, kafasına göre takılmakta. 15 gündür HDSPA da çalışmıyordu yeni başladı kendi kendine…
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
Bu program ile kablosuz ağınızın kanalındaki meşguliyeti kontrol edin. Kalabalıksa farklı bir kanala geçin (modem ayarları) Farklı ortamlarda da sorun yaşıyorsanız yapmanıza gerek yok. Servise danıştınız mı?
Nexus 5 kullanıcısıyım. Yaklaşık 2 haftadır kablosuz internete bağlanamama sorunu yaşıyorum. 2 kez format attım. olmadı ve bu yöntemlerin hiç biri işe yaramıyor. Ankara Necatibey Caddesindeki LG Servisine gidip sorunu söylediğimde bana direk anakart değişecek dedi. Fiyatı da 550 tl gibi birşey dedi yanlış hatırlamıyorsam. Daha telefona bakmadınız bile, sorunun neresinde olduğuna bakıp öyle bir fiyat vermeniz mümkün mü diye sorduğumda, LG’nin kendilerine (masasındaki anakartlardan birinin küçük bir parçasını göstererek) isterse şu parçada bozukluk olsun, LG bize anakart değişimi yapmamızı söylüyor dedi. Nexus 5’imi vermeden çıktım bende. Hala kablosuz internete bağlanıyorum :((( Google bu işe bir el atmak da gecikmedi mi , attı da benim mi haberim yok?
Kurumsal bir servis telefona bakarak fiyat vermez. Telefonu sizden alır, arıza tespiti ile fiyatlandırma yapar. Farklı bir yere de gösterin dilerseniz.
BENİM LG G4 TELEFONUM DA AYNI ŞEKİLDE BAĞLANMIYO MODEMİN YANINA KOYUYORUM YİNE FAYDA YOK.BUGÜN ALDIM MORALİM ÇÖKTÜ RESMEN. TELEFON BUGÜN İSTANBULBİLİŞİM.COM DAN KARGO İLE GELDİ.TELEFON AÇILIŞTA HOŞGELDİNİZ FALAN FİLAN BAŞLANTMASINI YAPMADI. AYRICA KORE’CE AÇILDI. İNTERNETTEN BAKARAK DİLİNİ DEĞİŞTİRDİM. WİFİ GEÇMİŞİNDE 2 TANE WİFİ AĞI KAYITLIYDI. ELİNE ALIP BAKMADIKÇA TELEFON ALMAK SIKINTILI.
Teşhir telefon mu satın aldınız?
telefonum LG G3 ve internet modemime reset attım ayarları tekrar yaptım ancak ağı seçdiğimde ”kaydedildi” diyor başkada bişey olmumyor öyle kalıyor lütfen acil yardım edin arkadaşlar…
Ağı silip tekrar deneyin. Modem farklı bir cihaza internet sağlayabilir durumda mı?
Evet benim dışımda herkes bağlanabiliyor modeme
Merhaba LG G4 kullanicisiyim telefonum wife baglantisi bozuldu. Internete wife uzerinden baglanamiyorum. Wife olan yerde bir isik yanip sonuyo surekli. Herhangi bir agda aramama izin vermiyo. Wife a tiklayamiyorum bile neyapabilirim
Fabrika ayarlarına alın.
Wifi sikintisi bende de oldu rica etsem yardimci olur musunuz
Aynı sorun bndede var media markt a garantiye verdim 2. defa haber bekliyorum. İlkinde yazılım güncellemesi yapıp geri verdiler. Dedimki tekrar edecek çünkü bu telefonlarda kronik bir anakart sıkıntısı var dedim. Tekrarlarsa geri getirin dediler bnde verdim 2. defa şu an haber bekliyorum.
Media Markt’ın kendisi mi bakıyor servise. Eğer öyleyse yine yazılım atıp geri verirler. LG servisine gönderin TR garantili ise. Hoş onlarında iyi olduğu söylenemez ama en azından kart değişimi vs yaparlar.
Hocam merhaba Samsung Galaxy Note 3 kullanıcısıyım 2 aydır wi-fi sorunum var. Telefonumun wi-fi bölümü hiç açılmıyor. Aynı zamanda bluetooth da aynı. İki bölümde hiç açılmıyor. Hiçbir sitede çözüm bulamadım. Telefona yeni ROM attım fayda etmedi. Fabrika ayarlarını sıfırladım fayda etmedi. Ne yapmalıyım ? Şimdiden teşekkürler.
Yazılım çözemediyse donanım sorunudur.
Çözüm bulabildinizmi
lg g3 wi fi sorunum var sadece iş yerindeki wifi ye bağlandı diyor ve wifi yanında ünlem işareti çıkıyor sayfa açmıyor ama başka biryerde sorun yaşamadım
Bende aynı sorunu yaşıyorum aynı cihaz. Bir çözümü varsa cevaplandırırsa çok sevinirim
g4 wifi görmüyor bazen görüyor ama bağlanamıyor wifi ikonu sürekli yanıp sönüyor 2 aylık tlf.fabrika ayarlarına döndüm düzelmedi servise gönderdim intel ilt. wifi yi degişitrmişler tlf. geldi kurlum yaptım 3 saat kadar çalıştı sonra aynı sorunu yaşadım ne yapabilirim teşekkürler.
Tekrar servise göndermekten başka çareniz yok gibi.
Malesef bu Wifi sorunu lg g3tede var birtürlu bağlanmıyor
wifi bağlantısına izin verilmiyor sorunu bende de fabrika ayarlarına döndürdüm ama çare olmadı boşuna denemeyin yarın servise götüreceğim
Acillll!!!
Merhaba arkadaşlar lg g2 telefon um wifi ve bluetooth sorunu var surekli açılıyor diyor fakat acilmiyor ve fabrika ayarlarina da döndüm ayni şekil yardim lutfen resimli ve ya turkce kelimelerle detayli birsekilde anlatilirsa. Sevinirim Allah razi olsun teşekkürler
Aynı şekilde sorun bendede var nasıl olucak bilmiyorum LG G3 Telefonum.
Ayni sorun bende de var. Cozebildin mi?
SORONU HALEDEBİLDİNİZMİ BENİMKİDE AYNI ŞEKŞİDE CIHAZIM LG G3
Merhaba yeni aldım router 2.4 ve 5 ghz bandında yayın yapıyor g2 de 5 ghz bandı yani ac desteği var diye biliyorum fakat router da 5 ghz bandına geçtiğimde telefon router yaydığı ağı görmüyor kuzenimde iphone 6 var 5 ghz bandından yayını görüyor. Sorun şu ki telefondan 2.4 ve 5 ghz bandı seçeneğide yok bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürker.
Ac desteği var. Xda forumda da aynı soru sorulmuş. İsrail rom unda bu özelliğin olduğu söylenir ve farklı bir ayar önerisi daha var.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2740719
https://youtu.be/x3dAXL6J04E telefonu samsung olanlar için
Lg v10 kullanıcısym aynı sorun bende de var wi-fi açılıyor diyo ama acilmio teli format attım aynı çözümü yokmu?
Bende lg k8 var wifi bluetooth ve eifi alanı açılıyo yazıyo açılmıyo oto. Kapanıyor lütfen bi çözüm varmı
GERÇEKTEN FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜRMEK AKLIMA GELMEMİŞTİ
Konular telefon kullanmaya ilk defa başlayanların seviyesinde anlatılır. Şahsi algılamayın.
arkdaşlar aynı sorun bende başladı wifi mobil veri ve bluetooth acılıyor diyor ama acılmıyor hard reset attım geçici olrak sorun 5 dakikalıgına kalktı ama aniden kapanıp tekrar acıldı açılışta androit beam yükleniyor yazısı geldi sonra normal bi şekilde acıldı ama sorun devam etti rom atmayı denedim sürümü 6.1 yaptım sorun gene geçici olarak düzeldi ama sonunda kendini resetledi ve wifi ve bt sorunu devam ediyor ama mobil veri sorunu düzeldi bi çözüm daha var ama şuan denememe dim olursa burdan paylaşırım
Hic bir wifi bendede cekmiyo acilmiyoda 2 gundur telefonculari geziyorum yapabilen olmadi en sonunda biyer yapabilecegini soyledi fiyat:75 tl anakartta wifi entegresi degisicekmis ve riskli bir islemmis
Lg g3 var yere düştükten sonra bluetooth ve Wifi açılıyor yazıyor ama açılmıyor ne yapılabilir
Arkadaşlar benimde wifi ile bluetooth sorunu var açılıyo yazıyı ama açılmıyo lütfen yardım edin
şuna anlam veremiyorum alternatif çözüm yolları sunuyorsunuz ama sonuç 0 elde var 0 ya arkadaş bir şey yazarken suraya kesin sonuçlar ile gelin sunu yapın bunu yapın demeyin kesin sonuç ne ise onu yapım birde şu var baska sayfadan kopyala yapıstır bitti sorun çözülüyormu oluyormu olmuyormu bi araştırın ya ???
1 yil oncesindeki mevcut android surumu icin yazilmis bir yazi. Bu sorunun kesin bir cozumu olmasi mumkun degildir. Siz bulursaniz eger memnuniyetle yayinlariz.
Benim cihazım LG G PAD 7.0
Benim cihazımdaki sorun tablet kapanınca Wi-Fi ağlarını unutuyor. Ne yapmalıyım
Lg g2 Telefonun wifisini acıyorum hiçbir ağ falan bulmuyo bi anda kesildi gitti vifiyi acıyorum kendisi kapatıyor ip adresine ulaşılamıyor diyo ne yapmam lazim yardımcı olursanız sevinirim
Aynen ya
Lg g3 kullanıyorum. Wifi şifresini doğru giriyorum fakat kaydedildi diyor bağlanmıyor. Bu sorunu bazı başka modemlerde de yaşıyorum. Sorun nedir acaba?
bende de aynı sorun var kafasına göre takılıyor, bazen 2-3 saat bağlanıyorum bazende modemin yanında modem devre dışı diyor, kaydedildi diyor tık yor. keyfe keder muamele yapıyor benim telefon, anakart değişecek diyorlar ama sadefce wifi entgresi değişsse yeter bakalım.
Merhaba telefonum lg g3 geçen gün bazı gereksiz programları sildim sildikten sonra wifi modeme baglanmiyor telefonu da modemi de kapatıp açtım ama yine de çalışmıyor yardımcı olur musunuz lütfen ?
Sistemle ilgili bir program silinmiş olmasın?
Bi cOzum bulabildinizmi? 3 gundur bende yasiyorum
arkadas yorumları okudum hepsine 3 standart cevabiniz var ama bu cevaplarınız sorunu çözmüyo bilmiuosanız boş konusmayın
Cevaplar işinizi görmediyse servise göndermeyi deneyin.
Msrhaba lg g3 telefonum var. Wifi ve bluetooth baglaniyor diyor ama baglanmiyor. Gelismis seceneginde ise mac ve IP adresi kisminda ulasilamiyor demekte. Donanimsal mi yazilimsal bir problem midir acaba? Reset, hard reset, vpn yukledim( belki vpn uygulamanin kendisi atayabilir dusuncesiyle) ama cihazin mac ve IP adresine ulasilamamakta, sanki yazilimsal gibi geliyor ama rootlayip android yukleyenlerde bile cozum olmamış, ne deneyebiliriz acaba alternatif bir yol olarak?
Alternatif yol sunuyorum arkadaşlar. Benim gibi telefonu duvara fırlatın, sonra deneyin. Baktınız olmuyor elinize bir çekiç alın kuvvetlice bir kaç kez vurun. Sonra cihazı açın, çalışacaktır. Allah belanı versin LG gibi senin. Kuruşuna kadar haram olsun.