Android 8 Güncellemesini Alacak Samsung Cihazların Listesi

Samsung’un ürettiği telefonların Android 8 Oreo güncelleme bilgileri online olarak ortaya çıktı. Çin’in tanınmış bir endüstri müdürü tarafından paylaşılan bilgi ile Samsung’un Android 8 güncellemesini alacak ve almayacak telefonlarını öğrenebilirsiniz.

Listenin kendisi, en azından Samsung’un ileri teknoloji cihazlarıyla ilgili birçok sürpriz içermiyor. Galaxy S6, Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 Edge Plus gibi modellerin Android 8’e hazır olduğunu biliyoruz. Hatta miadını doldursa bile Galaxy Note 5, halen 2000 liranın üstünde satılıyor. Teknosa’da bile Outlet olarak 2399 TL fiyatı bulunan Galaxy Note 5, Android 8 Oreo güncellemesini alacak.

Galaxy Note 7

Galaxy Note 7 FE (Fan Edition) biraz daha ara bir cihaz olarak kaldı. Çünkü bu cihaz pil problemleri yüzünden geri çekilen ve ya satışa sunulmayan telefonlardan birisi. Cihazların pilleri değiştirilip tekrar satışa sunuldu. Oreo güncellemesini alacak fakat ne zaman alacağı belli değil. Galaxy Note 7 FE, Türkiye’ye gelmedi fakat ithal olanları 2900 TL gibi bir fiyattan Samsung Türkiye garantisi olmadan satışta.

A serileri

2017 yılında piyasa sürülen bütün A serisi modeller Oreo güncellemesini alacak. Galaxy A8 (2016) ve Galaxy A9 Pro (2016) modelleri de güncelleme alacak cihazlardan.

J serisi

Çok tutulan J modellerinden Galaxy J7 (2016), Galaxy J7’in (2017) serileri yine güncelleme alacak cihazlardan. Aynı zamanda bütün C serileri de bu havuzda bulunuyor. Samsung’un Hindistan’da sattığı uygun fiyatlı Galaxy ON ve ON Max akıllı telefonlarda yine Oreo güncellemesini alacak cihazlardan.

Son cihazlar

Note 8 ve Galaxy S8 serileri ise 2018 yılının başlarında Android 8 güncellemesine kavuşacak diğer cihazlar. Bazı ülkeler ise Beta sürümü kullanmaya başladı bile.

İşte bütün liste.