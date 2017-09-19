Android 8 Oreo Güncellemesi Hangi Telefona Ne Zaman Gelecek

Android 8.0 Oreo güncellemesi, Google'ın kendi Pixel ve Nexus cihazlarından başlamak üzere ve Android'in son seri amiral gemisi telefonlarında mevcut. Her zaman olduğu gibi HTC, Samsung, LG, Sony ve Motorola gibi markalar tarafından üretilen telefonlarda görünmesi için birkaç ay gibi bir süre var.
Teleonunuzun ne kadar sürede güncelleme alacağı çeşitli faktrleri bağlıdır. Telefon üreticinizin güncelleme geçmişi, telefonun ne kadar pahalı olduğu ve bölgeniz bazı faktörlerdir. Ancak geçmiş güncellemelere bakarak hangi telefonun ne zaman güncelleme alacağını da tahmin edebiliriz.
Android Oreo güncelleme takvimi
Google Pixel / Nexus Android Oreo güncellemesi
Google, Android 8.0 Oreo'yu 21 Ağustos 2017'de mevcut Nexus ve Pixel cihazlarına tanıtmaya başladı. Fabrika görüntüleri ve OTA bağlantıları Android Developers web sitesinde bulunabilir.
Factory images: https://developers.google.com/android/images
OTA images: https://developers.google.com/android/ota
Aşağıdaki cihazlar resmi olarak Android 8.0 Oreo güncellemelerini alıyor. En yeni fabrika imajını almak için bağlantıları tıklayın.
Google Pixel XL
Google Pixel
Google Pixel C
Nexus 6P
Nexus 5X
Nexus Player
Aşağıdaki cihazlar Android 7.1.1 Nougat'a güncellemeler aldı, ancak Android 8.0 için güncellemeler almayacak:
Nexus 6
Nexus 9 LTE
Nexus 9 Kablosuz
Android Güncellemesini Ne Zaman Alırım
Google dışındaki tüm cihazlar için, cihazınızda Android Oreo'yu görmek için - cihazınızın üreticisine ve operatörüne bağlı olarak üç ay ile bir yıl arasında bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Android 8.0'in resmi olarak piyasaya sürülmesinden sonra beklemeniz gerekecek.
Android 7'yi en erken dağıtan firma listesi.
LG
MOTOROLA
HTC
SONY
XIAOMI
ONEPLUS
SAMSUNG
HUAWEI: Final sürümü halen çıkmadı
Samsung Android 8.0 güncellemesi
Samsung, Android güncellemelerini sunmaya gelince kesinlikle hızlı değil, ne yazık ki bunun Android Oreo güncellemesiyle önemli ölçüde değişmesini beklemiyoruz. Sınırsız kaynaklara sahiptir, en geniş ürün yelpazesine sahiptir fakat güncelleme konusunda kötü ünü bulunur.
Oreo güncellemesi alacak cihazların ilkleri ise amiralg emisi modelleridir.
Galaxy S8
Galaxy S8 Plus
Galaxy Note 8
Google'ın Android 7.0 sürümünü piyasasından 143 gün sonra o zaman ki amiral gemileri güncellemleri almaya başladı. 5 aya yakın bir süre. En iyi senaryo Ocak / Şubat 2018.
LG Android 8.0 güncellemesi
LG V20 serisini Android 7 ile çıkarmayı başaran firmanın kozu en son tanıtılan telefonlardan birisi olmadı. Aynı şekilde LG V30 üzerinde de Android 8 görürsek şaşırmayız.
Diğer amiral gemisi LG G5'e kendi ülkesinde 91 günde güncelleme sundu. Fakat Global pazara 191 gün sonra sundu.
Firma ayrıca aşağıdaki cihazlara Oreo güncellemesi sunacak.
LG G5
LG G6
LG V20 (Kesin değil)
Sony Android 8.0 güncellemesi
Sony yeni Android sürümlerine geçişte hayal kırıklığı ayratsa da mevcut sürüm güncellemelerinde oldukça iyi. Sony 31 Ağustos 2017 tarihinde Android 8 güncellemesini alacak cihazları açıkladı.
Xperia X
Xperia X Performansı
Xperia XZ
Xperia X Compact
Xperia XZ Premium
Xperia XZs
Xperia XA1
Xperia XA1 Ultra
Xperia Dokunmatik
Xperia XA1 Plus
Firma ayrıca Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact ürünlerini Android 8 ile kutudan çıkaracak.
Android 8.0'ın gelmesinden sonra 3-3.5 ay sonra güncellemelerin gelmesini bekliyoruz.
Motorola Android 8.0 güncellemesi
Motorola, Google ve Lenovo arasındaki el deiştirme kaosundan snora iyi çalışmaya başladı. Aşağıdaki cihazlara Oreo verecek.
Moto Z2 Force - AT & T, Sprint, T-Mobile ve Verizon
Moto Z2 Play - Verizon
Moto Z Force - Verizon
Moto Z - Verizon
Moto Z Play - Verizon
Moto X4
Moto G5S Plus
Moto G5 Plus
Moto G5
Android 8.0'ın gelmesinden 2-3 ay sonra dağıtılması bekleniyor.
HTC Android 8.0 güncellemesi
Şirket yaşadığı sorunlar nedeniyle 7 güncellemelerini kapadı. Buna rağmen toplarlanmaya çalışıyor. Güncelleme alacak cihazlar aşağıdakilerdir.
HTC U11
HTC Ultra U
HTC 10
Oreo'nun çıkışından 5 ay sonra gelmesi bekleniyor.