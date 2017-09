Android 8 Oreo Güncellemesi Hangi Telefona Ne Zaman Gelecek

Android 8.0 Oreo güncellemesi, Google'ın kendi Pixel ve Nexus cihazlarından başlamak üzere ve Android'in son seri amiral gemisi telefonlarında mevcut. Her zaman olduğu gibi HTC, Samsung, LG, Sony ve Motorola gibi markalar tarafından üretilen telefonlarda görünmesi için birkaç ay gibi bir süre var.

Teleonunuzun ne kadar sürede güncelleme alacağı çeşitli faktrleri bağlıdır. Telefon üreticinizin güncelleme geçmişi, telefonun ne kadar pahalı olduğu ve bölgeniz bazı faktörlerdir. Ancak geçmiş güncellemelere bakarak hangi telefonun ne zaman güncelleme alacağını da tahmin edebiliriz.

Android Oreo güncelleme takvimi

Google Pixel / Nexus Android Oreo güncellemesi

Google, Android 8.0 Oreo'yu 21 Ağustos 2017'de mevcut Nexus ve Pixel cihazlarına tanıtmaya başladı. Fabrika görüntüleri ve OTA bağlantıları Android Developers web sitesinde bulunabilir.

Factory images: https://developers.google.com/android/images

OTA images: https://developers.google.com/android/ota

Aşağıdaki cihazlar resmi olarak Android 8.0 Oreo güncellemelerini alıyor. En yeni fabrika imajını almak için bağlantıları tıklayın.

Google Pixel XL

Google Pixel

Google Pixel C

Nexus 6P

Nexus 5X

Nexus Player

Aşağıdaki cihazlar Android 7.1.1 Nougat'a güncellemeler aldı, ancak Android 8.0 için güncellemeler almayacak:

Nexus 6

Nexus 9 LTE

Nexus 9 Kablosuz

Android Güncellemesini Ne Zaman Alırım

Google dışındaki tüm cihazlar için, cihazınızda Android Oreo'yu görmek için - cihazınızın üreticisine ve operatörüne bağlı olarak üç ay ile bir yıl arasında bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Android 8.0'in resmi olarak piyasaya sürülmesinden sonra beklemeniz gerekecek.

Android 7'yi en erken dağıtan firma listesi.

LG

MOTOROLA

HTC

SONY

XIAOMI

ONEPLUS

SAMSUNG

HUAWEI: Final sürümü halen çıkmadı

Samsung Android 8.0 güncellemesi

Samsung, Android güncellemelerini sunmaya gelince kesinlikle hızlı değil, ne yazık ki bunun Android Oreo güncellemesiyle önemli ölçüde değişmesini beklemiyoruz. Sınırsız kaynaklara sahiptir, en geniş ürün yelpazesine sahiptir fakat güncelleme konusunda kötü ünü bulunur.

Oreo güncellemesi alacak cihazların ilkleri ise amiralg emisi modelleridir.

Galaxy S8

Galaxy S8 Plus

Galaxy Note 8

Google'ın Android 7.0 sürümünü piyasasından 143 gün sonra o zaman ki amiral gemileri güncellemleri almaya başladı. 5 aya yakın bir süre. En iyi senaryo Ocak / Şubat 2018.

LG Android 8.0 güncellemesi

LG V20 serisini Android 7 ile çıkarmayı başaran firmanın kozu en son tanıtılan telefonlardan birisi olmadı. Aynı şekilde LG V30 üzerinde de Android 8 görürsek şaşırmayız.

Diğer amiral gemisi LG G5'e kendi ülkesinde 91 günde güncelleme sundu. Fakat Global pazara 191 gün sonra sundu.

Firma ayrıca aşağıdaki cihazlara Oreo güncellemesi sunacak.

LG G5

LG G6

LG V20 (Kesin değil)

Sony Android 8.0 güncellemesi

Sony yeni Android sürümlerine geçişte hayal kırıklığı ayratsa da mevcut sürüm güncellemelerinde oldukça iyi. Sony 31 Ağustos 2017 tarihinde Android 8 güncellemesini alacak cihazları açıkladı.

Xperia X

Xperia X Performansı

Xperia XZ

Xperia X Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia Dokunmatik

Xperia XA1 Plus

Firma ayrıca Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact ürünlerini Android 8 ile kutudan çıkaracak.

Android 8.0'ın gelmesinden sonra 3-3.5 ay sonra güncellemelerin gelmesini bekliyoruz.

Motorola Android 8.0 güncellemesi

Motorola, Google ve Lenovo arasındaki el deiştirme kaosundan snora iyi çalışmaya başladı. Aşağıdaki cihazlara Oreo verecek.

Moto Z2 Force - AT & T, Sprint, T-Mobile ve Verizon

Moto Z2 Play - Verizon

Moto Z Force - Verizon

Moto Z - Verizon

Moto Z Play - Verizon

Moto X4

Moto G5S Plus

Moto G5 Plus

Moto G5

Android 8.0'ın gelmesinden 2-3 ay sonra dağıtılması bekleniyor.

HTC Android 8.0 güncellemesi

Şirket yaşadığı sorunlar nedeniyle 7 güncellemelerini kapadı. Buna rağmen toplarlanmaya çalışıyor. Güncelleme alacak cihazlar aşağıdakilerdir.

HTC U11

HTC Ultra U

HTC 10

Oreo'nun çıkışından 5 ay sonra gelmesi bekleniyor.