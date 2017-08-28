Android 8 Oreo Yenilikleri

Bundan 3 yıl önce Google, Android 5 ile Materyal Tasarım dilini bizlere tanıttı. Flat adı verilen efektsiz düz malzemeler üzerine inşa edilmiş çok renkli bir tasarım ortaya çıktı. Artık web siteleri de bu materyal tasarım çizgisini koruyarak yollarına devam ediyor.

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Tasarım sadeleşirken daha fazla özelliğe kanalize olan Google, Android 6'dan sonra çok daha tutarlı bir mobil işletim sistemi oldu.

Pil ömrü, güvenlik ve performans iyileştirmeleri bugünlerde elimizde taşıdığımız telefonlar hissediliyor. Bunlarla beraber Android 7'de olduğu gibi 8 serisi Oreo üzerinde de tasarımsal bir değişiklik göze çarpmıyor. Fakat daha önemli özellikler bizleri bekliyor.

Android 8, Google'ın bu heyecan veren işletim sistemin en güncel sürümünü temsil ediyor. En kapsamlı sürüm olmakla beraber en işlevsel sürümdür de diyebiliriz.

Bu Android 8 incelemesi Google Pixel telefon üzerinden yani stok bir sürüm ile başaltıldı. Gelecekte kullanılacak diğer marka telefonların özelliklerinde farklılıklar olabilir. Bunlar firmaların telefonlara ekledikleri kendi özellikleridir.

Neler yeni?

Bahsettiğimiz gibi Android 7 Nougat ile Android 8 Oreo arasında fazla görsel farkı bulunmuyor. Kullanılabilirlik ve tutarlılık artışı ise hissediliyor.

Ayarlar menüsü ilk göze çarpan nokta oluyor. Önceki sürüme göre daha kısa bir menü bizleri bekliyor. Yine hızlı ayarlar menüsü içerikleri ayarlanabilir durumda.

Wifi, 4g, bluetooth, uçak modu ve fener kısayollarının alanından bahsediyoruz. Yine aynı alanda pil durumu ve depolama bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

Görünüme yenlik olarak uygulama ikonlarına değişik tasarımlar katabileceksiniz. Yuvarlak, damla, köşeli kare, kare gibi seçeneklerimiz olacak.

Ve son olarak, herkesin gözdesi: Android Easter Egg ve emojiler.

Android 8'in Easter Egg'i (Easter Egg yani sürpriz yumurta diyelim.) bu sefer ninja benzeri bir ahtapot oyunu. Cihazı döndürdüğünüzde boyut değiştiriyor ve ekranın etrafında sürükleniyor.

Oreo'da bildirimleri daha kontrollü kullanabileceksiniz.

Pip modu geldi

Picture in picture yani resim için resim özelliği Oreo ile geliyor. Bu özelliği tv'lerden hatırlarsanız. Bir kanalı izlerken aynı zamanda diğer kanallarda neler olduğunu araştırabilir ya da aynı anda iki kanalı takip edebilirsiniz.

Bu özellik sayesinde videoları istediğiniz ebatta ekranınızda gezdirebilirsiniz.

Bluetooth 5 desteği

Android 8'in en önemli silahlarından birisi Bluetooth 5 desteği olacak. Daha az enerji tüketimi ile 4 katı daha güçlü Bluetooth geliyor.

Şimdilik Galaxy S8 ve Note 8 telefonlarda bulunuyor.

Nihayet, indirilebilir yazı tipleri

Google fontları artık Android 8 ile kullanılabilir duruma gelecek.

Sonuç olarak Android 8 Oreo aslında biraz fazla güncelleme almış Android 7. Telefonunuz desteklemiyorsa çok üzülmeyin derim.